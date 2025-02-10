Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
- Hà Nội: Số 01 – 9th AVE Sunrise I, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý job
Đưa ra những định hướng phát triển đội ngũ kinh doanh, giúp cho job đạt lợi nhuận tốt nhất.
Quản lý các hoạt động PR, Marketing, Sale, chăm sóc khách hàng...trên sàn TMĐT(Facebook/Tiktok/Shopee) đảm bảo các bên phối hợp tốt để đạt mục tiêu KPI đề ra theo tháng/quý/năm
Hoạch định chiến lược marketing
Xây dựng, phát triển chiến lược Marketing, thu hút khách hàng, định hướng nhu cầu của khách hàng và tăng trưởng doanh số.
Trực tiếp giám sát, theo dõi hiệu quả, đưa ra những điều chỉnh nếu cần để về đích nhanh hơn.
Luôn đổi mới hoạt động kinh doanh giúp nắm bắt nhanh các xu thế và kịp thời các xu thế mới.
Nhiệm vụ về kinh doanh
Làm việc với các bên để hiểu rõ sản phẩm từ đó quảng bá đến đúng đối tượng, giữ hình ảnh thương hiệu của công ty.
Quản lý, kiểm soát từng khâu làm việc của kênh nhằm đạt chất lượng cao nhất
Định hướng, tìm ra những kênh truyền thông phù hợp để tiếp thị sản phẩm, đạt các mục tiêu như: Doanh số bán hàng, cân bằng doanh thu-chi phí, tạo dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng,...
Phát triển hoạt động kinh doanh
Phối hợp cùng ban Giám đốc để xác định hướng đi cho công ty trong từng giai đoạn.
Xây dựng các chiến lược để đảm bảo mục tiêu đó, giữ được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Phối hợp, đào tạo nhân sự của team phát triển thương hiệu bán hàng trên sàn TMĐT .
Phối hợp với các bộ phận khác thuộc công ty nhằm gia tăng hiệu suất
Các công việc khác
Báo cáo với ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh và tình hình quản lý nhân sự định kỳ/phát sinh
Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học
2-3 năm kinh nghiệm làm vị trí Leader Sale/Leader Marketing/Giám đốc Kinh doanh
Ưu tiên đã từng làm việc với KOL, KOC
Kiến thức về kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (tiktok, shopee,...)
Kỹ năng phân tích dữ liệu, quản lý tổ chức
Lập kế hoạch và giải quyết vấn đề
Quản lý hiệu suất cá nhân (quản lý thời gian, công việc, năng lượng bản thân)
Kỹ năng sáng tạo, năng lực thích nghi
Kỹ năng truyền cảm hứng cho nhân sự
Kỹ năng ra quyết định chuẩn xác
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN Thì Được Hưởng Những Gì
Ghi nhận đặc biệt (thưởng nóng) hàng tháng/quý dựa trên nỗ lực và kết quả công việc.
Đóng BHXH theo quy định của Công ty
Môi trường trẻ trung, năng động
Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân và thử sức với nhiều vị trí
Du lich, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.
Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.
Giám đốc điều hành trực tiếp đào tạo, hướng dẫn trong thời gian hội nhập
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về sản phẩm từ NCC hoặc do Công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI