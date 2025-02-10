Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 01 – 9th AVE Sunrise I, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Quản lý job

Đưa ra những định hướng phát triển đội ngũ kinh doanh, giúp cho job đạt lợi nhuận tốt nhất.

Quản lý các hoạt động PR, Marketing, Sale, chăm sóc khách hàng...trên sàn TMĐT(Facebook/Tiktok/Shopee) đảm bảo các bên phối hợp tốt để đạt mục tiêu KPI đề ra theo tháng/quý/năm

Hoạch định chiến lược marketing

Xây dựng, phát triển chiến lược Marketing, thu hút khách hàng, định hướng nhu cầu của khách hàng và tăng trưởng doanh số.

Trực tiếp giám sát, theo dõi hiệu quả, đưa ra những điều chỉnh nếu cần để về đích nhanh hơn.

Luôn đổi mới hoạt động kinh doanh giúp nắm bắt nhanh các xu thế và kịp thời các xu thế mới.

Nhiệm vụ về kinh doanh

Làm việc với các bên để hiểu rõ sản phẩm từ đó quảng bá đến đúng đối tượng, giữ hình ảnh thương hiệu của công ty.

Quản lý, kiểm soát từng khâu làm việc của kênh nhằm đạt chất lượng cao nhất

Định hướng, tìm ra những kênh truyền thông phù hợp để tiếp thị sản phẩm, đạt các mục tiêu như: Doanh số bán hàng, cân bằng doanh thu-chi phí, tạo dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng,...

Phát triển hoạt động kinh doanh

Phối hợp cùng ban Giám đốc để xác định hướng đi cho công ty trong từng giai đoạn.

Xây dựng các chiến lược để đảm bảo mục tiêu đó, giữ được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Phối hợp, đào tạo nhân sự của team phát triển thương hiệu bán hàng trên sàn TMĐT .

Phối hợp với các bộ phận khác thuộc công ty nhằm gia tăng hiệu suất

Các công việc khác

Báo cáo với ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh và tình hình quản lý nhân sự định kỳ/phát sinh

Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi từ 1989 - 2000

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học

2-3 năm kinh nghiệm làm vị trí Leader Sale/Leader Marketing/Giám đốc Kinh doanh

Ưu tiên đã từng làm việc với KOL, KOC

Kiến thức về kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (tiktok, shopee,...)

Kỹ năng phân tích dữ liệu, quản lý tổ chức

Lập kế hoạch và giải quyết vấn đề

Quản lý hiệu suất cá nhân (quản lý thời gian, công việc, năng lượng bản thân)

Kỹ năng sáng tạo, năng lực thích nghi

Kỹ năng truyền cảm hứng cho nhân sự

Kỹ năng ra quyết định chuẩn xác

Quyền Lợi

Hưởng lợi nhuận và doanh thu kênh trực tiếp quản lý (hỗ trợ lương cứng 3 tháng đầu + % doanh thu)

Ghi nhận đặc biệt (thưởng nóng) hàng tháng/quý dựa trên nỗ lực và kết quả công việc.

Đóng BHXH theo quy định của Công ty

Môi trường trẻ trung, năng động

Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân và thử sức với nhiều vị trí

Du lich, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.

Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.

Giám đốc điều hành trực tiếp đào tạo, hướng dẫn trong thời gian hội nhập

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về sản phẩm từ NCC hoặc do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển

