Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần công nghiệp và Thương mại Hoàng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- 15 - 20 Triệu - Thưởng doanh số không giới hạn - Thưởng các ngày Lễ Tết (30,4, 01/5, 2.9, Tết Dương, Tết Âm (Theo quy định của Công ty). - Phụ cấp theo quy định của công ty (Cơm trưa, Xăng xe, điện thoại...) - Các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước - Được hưởng chế độ công tác phí, thanh toán các khoản phí liên quan đến công việc (theo quy định của công ty) - Được đào tạo, huấn luyện kiến thức về sản phẩm và các kỹ năng cơ bản khác theo lịch đào tạo của công ty

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ là một trong các công ty dẫn đầu về lĩnh vực sản xuất và nhập khẩu thiết bị trường học, đồ chơi ngoài trời, bàn ghế mẫu giáo dùng cho các trường mầm non, khu vui chơi, showroom mẹ và bé......

Sản phẩm: tấm nhựa PVC thân thiện với môi trường

Mô tả công việc:

- Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh công ty đặt ra

- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng theo thị trường được bàn giao

- Tìm kiếm, phát triển và duy trì các mối quan hệ với khách hàng và đối tác

- Có trách nhiệm quản lý, kết hợp với các bộ phận liên quan về công nợ và thu hồi công nợ theo quy định

- Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới

- Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Giám đốc phê duyệt

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch được duyệt

- Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt

- Kỹ năng phân tích và xử lý tình huống nhanh

- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian

- Nhạy bén, linh hoạt, thích nghi tốt, có tư duy cải tiến, tư duy hệ thống, cẩn thận, đam mê kinh doanh

- Tin học văn phòng cơ bản: Word, Excel...

Tại Công ty cổ phần công nghiệp và Thương mại Hoàng Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghiệp và Thương mại Hoàng Hà

