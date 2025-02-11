Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THỂ THAO APAVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20.000.000 – 40.000.000 ++ hấp dẫn theo doanh số bán hàng - Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn hàng tháng. - Lương thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh - Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của nhà nước - Ngày phép tính theo thâm niên.( Chế độ tặng thêm phép hàng năm ), Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

1. Quản lý và triển khai chiến lược kinh doanh B2B

2. Quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh B2B

• Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh tại các cửa hàng thể thao

• Đảm bảo doanh số đạt được theo kế hoạch và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của đội ngũ kinh doanh.

3. Quản lý nhân sự:

• Tuyển dụng, đào tạo, và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.

• Theo dõi, đánh giá hiệu suất làm việc từ đó đưa ra kế hoạch hỗ trợ và điều chỉnh phù hợp.

4. Xây dựng và quản lý mối quan hệ khách hàng:

5. Khác:

• Báo cáo định kỳ và đưa ra các ý kiến đóng góp để cải thiện sản phẩm/dịch vụ, phù hợp với nhu cầu thị trường.

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 03 năm ở vị trí tương đương trở lên, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh.

- Có kiến thức trong lĩnh vực B2B ngành hàng thể thao

- Hiểu về đặc thù kinh doanh của Công ty.

- Sử dụng thành thạo phần mềm bán hàng, tin học văn phòng.

- Có kỹ năng quản lý, tổ chức và đào tạo nhân viên.

- Có tư duy chiến lược, kỹ năng quyết định và giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO APAVI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO APAVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin