Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Làm việc trong môi trường khách sạn 4 sao thuộc TOP 1 khu vực Phố Cổ - Hà Nội với tầm nhìn mở rộng chuỗi khách sạn trên khắp cả nước và khu vực Châu Á Mức lương thương lượng + Thưởng service charge hàng tháng cùng kỳ lương Hỗ trợ ăn trưa tại khách sạn X4 lần lương các ngày lễ (trong trường hợp cần tăng ca) Thưởng sinh nhật, Thưởng doanh thu theo Quý, Thưởng các ngày Lễ Tết, lương tháng 13 Gói khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 lần/năm Hưởng 12 ngày nghỉ phép có hưởng lương/năm Tham gia BHXH, BHYT,, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Xây dựng & triển khai chiến lược kinh doanh

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu.

Phát triển và mở rộng thị trường khách sạn thông qua OTA, khách đoàn, đối tác du lịch...

- Quản lý & phát triển đội ngũ Sales

Tuyển dụng, đào tạo, định hướng nhân sự phòng Kinh doanh.

Xây dựng KPIs, giám sát hiệu suất làm việc và đảm bảo mục tiêu doanh số.

- Quan hệ đối tác & mở rộng thị trường

Duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác du lịch, công ty lữ hành, doanh nghiệp.

Tìm kiếm khách hàng mới, đề xuất các chương trình ưu đãi, hợp tác hiệu quả.

- Phân tích thị trường & báo cáo doanh thu

Theo dõi xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Báo cáo doanh số, hiệu quả kinh doanh cho Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm thực chiến về Sales, có kiến thức tổng quát về quản trị Kinh doanh

- Quyết liệt và luôn hướng tới mục tiêu đã cam kết;

- Tư duy sáng tạo và đổi mới liên tục

- Chủ động và độc lập trong công việc

- Kỹ năng quản lý đội ngũ

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, báo cáo - Kỹ năng đàm phán, thuyết phục

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

