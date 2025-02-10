Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng thỏa thuận + Thưởng doanh số theo quy định Hỗ trợ ăn trưa, thưởng service charge hàng tháng Làm việc trong môi trường thân thiện, ổn định, lâu dài và phát triển, công ty luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn của người lao động. Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật và của công ty. Nghỉ 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, quà 8/3, tết trung thu,... Một số quyền lợi khác sẽ trao đổi t, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm cơ hội và chiến lược để tăng doanh số cho công ty.

- Xây dựng kế hoạch bán hàng cho cửa hàng theo ngày, tuần, tháng với quản lý, tổ chức thực hiện bán hàng đảm bảo mục tiêu kinh doanh được giao.

- Phát triển thị trường, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, tìm kiếm liên kết hợp tác bán hàng/bán chéo, hợp tác khuếch trương và quảng bá thương hiệu

- Quản lý doanh thu, chi phí của từng cửa hàng, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giảm chi phí, tăng doanh thu, kiểm soát định mức nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao, bán thành phẩm, thành phẩm theo công thức quy định của công ty.

- Lên kế hoạch; điều phối; triển khai và giám sát thực hiện các chương trình, dự án của PKD.

- Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng, phân loại khách hàng

- Nghiên cứu, thu thập thông tin về thị trường, nhu cầu khách hàng

- Xem xét trước những đề xuất + giầy tờ phòng ban trước khi trình lên Ban giám đốc.

- Hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên kỹ năng giao tiếp và nghiệp vụ sản phẩm cho nhân viên

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi từ 30-35 trở lên

- Trung thực, trách nhiệm.

- Am hiểu về kinh doanh online và marketing thương hiệu.

- Tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Tài chính hoặc các

ngành học có liên quan.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành F&B tại phòng Kinh doanh hoặc kinh nghiệm kinh doanh mảng cafe

- Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo, xử lý tình huống và nắm bắt thị trường

- Tạo động lực làm việc và thúc đẩy nhân viên

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

