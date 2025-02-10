Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phụ cấp ăn trưa, gửi xe; thưởng lễ & Tết, ngày thành lập, kỷ niệm công ty; thưởng tháng 13,... Cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám đốc Kinh doanh Cơ hội làm việc với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo, kinh doanh; tham gia miễn phí các chương trình đào tạo về tư vấn quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh dịch vụ đào tạo nhằm đạt mục tiêu doanh thu

Nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng, đề xuất các mô hình đào tạo phù hợp với chủ doanh nghiệp và tổ chức

Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, xác định KPI cho phòng Kinh doanh.

2. Quản lý & phát triển đội ngũ kinh doanh

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh để đảm bảo hiệu suất cao

Xây dựng quy trình bán hàng, chính sách giá, hoa hồng, ưu đãi cho khách hàng

3. Phát triển khách hàng & mở rộng thị trường

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trên địa bàn Hà Nội.

Đề xuất các chương trình ưu đãi, gói dịch vụ phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá và thu hút khách hàng.

4. Quản lý hiệu quả kinh doanh

Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, kiểm soát chi phí để tối ưu lợi nhuận.

Giám sát quy trình tư vấn, ký kết hợp đồng, phối hợp triển khai đào tạo và chăm sóc khách hàng sau đào tạo.

Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, đề xuất giải pháp cải thiện hiệu suất.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về kinh doanh, kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, thương mại...

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đào tạo hoặc tư vấn doanh nghiệp

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm từ 5-10 người và từng phụ trách doanh thu từ 8 tỷ/năm trở lên

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả

Kỹ năng quản lý đội nhóm, đào tạo và tạo động lực cho nhân viên

Khả năng phân tích thị trường, dự báo doanh thu và tối ưu hóa lợi nhuận

Chủ động, quyết liệt, có tư duy chiến lược và chịu được áp lực cao.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

