Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet
- Hà Nội: Phụ cấp ăn trưa, gửi xe; thưởng lễ & Tết, ngày thành lập, kỷ niệm công ty; thưởng tháng 13,... Cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám đốc Kinh doanh Cơ hội làm việc với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo, kinh doanh; tham gia miễn phí các chương trình đào tạo về tư vấn quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh dịch vụ đào tạo nhằm đạt mục tiêu doanh thu
Nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng, đề xuất các mô hình đào tạo phù hợp với chủ doanh nghiệp và tổ chức
Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, xác định KPI cho phòng Kinh doanh.
2. Quản lý & phát triển đội ngũ kinh doanh
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh để đảm bảo hiệu suất cao
Xây dựng quy trình bán hàng, chính sách giá, hoa hồng, ưu đãi cho khách hàng
3. Phát triển khách hàng & mở rộng thị trường
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trên địa bàn Hà Nội.
Đề xuất các chương trình ưu đãi, gói dịch vụ phù hợp với từng nhóm khách hàng.
Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá và thu hút khách hàng.
4. Quản lý hiệu quả kinh doanh
Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, kiểm soát chi phí để tối ưu lợi nhuận.
Giám sát quy trình tư vấn, ký kết hợp đồng, phối hợp triển khai đào tạo và chăm sóc khách hàng sau đào tạo.
Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, đề xuất giải pháp cải thiện hiệu suất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đào tạo hoặc tư vấn doanh nghiệp
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm từ 5-10 người và từng phụ trách doanh thu từ 8 tỷ/năm trở lên
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả
Kỹ năng quản lý đội nhóm, đào tạo và tạo động lực cho nhân viên
Khả năng phân tích thị trường, dự báo doanh thu và tối ưu hóa lợi nhuận
Chủ động, quyết liệt, có tư duy chiến lược và chịu được áp lực cao.
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet
