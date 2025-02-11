Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ký hợp đồng với FPT Telecom Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng Quý, Năm...). Cơ hội làm việc và phát triển tại FPT, Công ty tiên phong chuyển đổi số và dẫn đầu về tư vấn, cung cấp, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ - viễn thông. Được đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ Năng Quản lý liên tục, được tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp. Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung. Cơ sở vậ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh:

Thiết lập các mục tiêu doanh số ngắn hạn và dài hạn.

Nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch và đề xuất các chiến lược nhằm gia tăng thị phần, doanh thu.

Phối hợp cùng với các phòng ban có liên quan nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra thuận lợi và xuyên suốt

Quản lý và điều hành đội ngũ kinh doanh:

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự kinh doanh.

Quản lý, phân công nhân sự và giám sát, đánh giá hiệu suất lao động

Báo cáo, đề xuất, cải tiến, ứng dụng công nghệ để đánh giá và gia tăng hiệu quả kinh doanh, NSLĐ của đội ngũ

Tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết, tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới

Phát triển mạng lưới khách hàng:

Xây dựng và duy trì quan hệ hợp tác với khách hàng chiến lược.

Tìm kiếm và khai thác các khách hàng tiềm năng.

Quản lý ngân sách và báo cáo :

Quản lý ngân sách kinh doanh, đảm bảo sử dụng hiệu quả.

Lập báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, doanh thu và các chỉ số hiệu suất.

Khác:

Có khả năng thực hiện các nền tảng kinh doanh số như CRM để tăng hiệu suất.

Phối hợp với các phòng ban liên quan nhằm đạt kết quả kinh doanh tối ưu.

Đưa ra các đề xuất phát triển kênh bán hàng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Học vấn:

Kinh nghiệm:

Tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý kinh doanh

Đã từng tham gia vào các dự án mở rộng thị trường, thiết lập mạng lưới kinh doanh.

Kiến thức:

Hiểu biết về thị trường, kinh tế, kinh doanh

Phát triển đa kênh bán hàng, phát triển kênh online

Marketing, chăm sóc khách hàng

Kỹ năng:

Quản lý và phát triển đội nhóm

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích dữ liệu

Đặc tính cá nhân:

Tinh thần nhiệt huyết, khả năng truyền lửa cho nhân viên

Chủ động, sáng tạo và định hướng kết quả trong công việc.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

