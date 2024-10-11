Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: B20 khu Villa Mỹ Mỹ, đường Nguyễn Hoàng, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1 Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh định kỳ.
Chịu trách nhiệm về doanh thu và doanh số bán hàng của phòng kinh doanh.
Nghiên cứu, đánh giá thị trường và đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh doanh.
2. Quản lý đội ngũ bán hàng
Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ để nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc.
Quản lý, giám sát và đánh giá công việc của nhân viên kinh doanh.
3. Quản lý quan hệ khách hàng
Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác tiềm năng.
Xử lý khiếu nại và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
4. Phát triển kinh doanh
Quản lý quy trình bán hàng từ tiếp cận đến giao dịch.
Đề xuất công nghệ mới để tối ưu hóa quy trình.
Hỗ trợ đàm phán và tuyển chọn nhân sự phù hợp cho đội ngũ kinh doanh.
5. Cải tiến và đổi mới
Đề xuất các cải tiến trong chiến lược và quy trình bán hàng.Nắm bắt xu hướng thị trường để điều chỉnh chiến lược kinh doanh.
Phối hợp với phòng Marketing để phát triển thương hiệu và chiến lược PR.
6. Quản lý ngân sách
Lập và quản lý ngân sách cho các hoạt động bán hàng, đảm bảo chi phí trong giới hạn.
Giám sát chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh.
7. Giao tiếp và báo cáo
Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động liên phòng trơn tru.
Báo cáo tình hình khách hàng, đối tác, và hoạt động kinh doanh cho Giám đốc kinh doanh.
8. Quản lý dự án bán hàng
Quản lý và giám sát các dự án bán hàng đặc biệt như chương trình khuyến mãi và chiến dịch quảng bá sản phẩm.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Kinh nghiệm tại vị trí tương đương là lợi thế.
Độ tuổi từ 30 trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, vận hành sales B2B, B2C hoặc chuỗi cửa hàng.
Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng: Words, Excel…
Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề tốt, thích làm việc với số liệu.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.
Nhiệt tình, chịu khó trong công việc. Khả năng làm việc độc lập, tự tạo động lực

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 20-25 triệu VND/tháng, chưa bao gồm hoa hồng.
Quà sinh nhật 1 triệu VND cho nhân viên chính thức.
Chính sách khám sức khỏe định kỳ.
Chính sách nâng cao thu nhập, thưởng theo team.
Rút ngắn thời gian thử việc cho nhân viên tiềm năng (Thử việc 02 (hai) tháng hoặc điều chỉnh theo khả năng làm việc và hiệu quả mang lại).
Công ty đề cao và ghi nhận khả năng của bạn nên tuổi nào cũng có thể làm Lead team.
Nhận lương vào ngày cuối cùng của tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 64 Đường 31D, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

