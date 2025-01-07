Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Healthcare HCT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Healthcare HCT
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công ty cổ phần Healthcare HCT

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty cổ phần Healthcare HCT

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng 20 – 25tr + % Doanh thu • Thử việc 02 tháng, lương 85% • Được cung cấp thiết bị cần thiết cho công việc • Được hưởng các chế độ hỗ trợ công tác theo tình hình thực tế • Thưởng lễ tết, thưởng năm theo chính sách của Công ty; • Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật lao động; • Chế độ tham quan, du lịch hàng năm, hiếu, hỉ, sinh nhật,....; • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và ổn định lâu dài; • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Website công ty: medisana . com . vn
• Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng Kinh doanh;
• Lập và triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh cho phòng định kỳ theo tuần/tháng/quý/năm phù hợp với định hướng phát triển công ty;
• Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh thu của Phòng Kinh doanh và phân bổ công việc, chỉ tiêu công việc của nhân viên kinh doanh;
• Tổ chức khảo sát và nghiên cứu khách hàng, hiện trạng của thị trường và đối thủ cạnh tranh.
• Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn và chăm sóc khách hàng;
• Xây dựng chính sách và khung giá các dịch vụ;
• Xây dựng quy trình bán hàng tối ưu;
• Đề xuất về tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật các nhân viên trong phòng;
• Lập và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo huấn luyện thường xuyên phù hợp với đội ngũ và chiến lược công ty nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp cho nhân viên;
• Quản lý các hoạt động kinh doanh đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và Luật pháp Việt Nam;
• Báo cáo Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
• Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp và Ban Tổng Giám đốc của Công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm, đã từng làm tại các doanh nghiệp về thiết bị y tế
• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
• Nhạy bén với cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm của Công ty ;
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý và quản trị các mối quan hệ tốt ;
• Khả năng chịu áp lực cao;
• Kỹ năng lập kế hoạch tốt ;
• Chủ động, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
• Có bằng lái xe B2

Tại Công ty cổ phần Healthcare HCT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Healthcare HCT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Healthcare HCT

Công ty cổ phần Healthcare HCT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

