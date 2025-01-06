Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về doanh số Kinh Doanh:

Cùng với Giám đốc Marketing lập kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu doanh số và ngân sách được duyệt.

Phân tích thị trường, chân dung khách, đối thủ cạnh tranh, xây dựng, triển khai, báo cáo đánh giá kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm cho TCI nói chung và Bệnh viện, phòng khám nói riêng.

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh để đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.

Phối hợp với phòng Truyền Thông lên các kế hoạch marketing ngắn hạn và dài hạn (các chương trình khuyến mãi, quà tặng, chương trình PR,...) phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Tạo mối quan hệ với các đối tác bên ngoài như: các trung tâm, doanh nghiệp, hiệp hội....

Triển khai phân tích dữ liệu, khám phá những thị trường tiềm năng để mở rộng tệp khách hàng mới.

Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện lớn nhỏ của phòng để quảng bá thương hiệu và thu hút khách hàng, tham gia việc giới thiệu, tư vấn khách hàng về giá cả sản phẩm và dịch vụ nhằm thuyết phục khách hàng chốt Hợp đồng chọn sử dụng dịch vụ của TCI.

Tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Báo cáo công việc và doanh thu hàng ngày/ tuần, tháng, quý cho Giám đốc Marketing.

Tham mưu cho giám đốc các ý tưởng, chiến lược kinh doanh, Marketing.

Đề xuất các giải pháp tối ưu công việc và hiệu quả kinh doanh cho Giám đốc Marketing.

Ứng dụng AI vào công việc kinh doanh.

Triển khai các công tác khác được giao theo chỉ đạo của Giám đốc Marketing

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm 05 năm Marketing, ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Có kiến thức và hiểu biết về Marketing, quảng cáo.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng quản lý, giám sát .

Có khả năng lập kế hoạch, kiểm soát kế hoạch, tổ chức thực hiện các sự kiện.

Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng

Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

