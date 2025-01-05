Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm G Pharmacy + làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ..) Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý nhân viên kinh doanh sát sao để luôn đạt mục tiêu doanh số, mục tiêu tăng trưởng;

Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đặt ra;

Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo hàng tuần, hàng ngày về kết quả kinh doanh, chi phí, doanh thu; đưa ra các dự báo trước Ban Quản trị;

Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng:

Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng nhằm gia tăng inbound lead, duy trì doanh thu

Người Trưởng phòng có trách nhiệm tối ưu, xây dựng lên quy trình bán hàng: Bắt đầu từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales

Có trách nhiệm tuyển dụng nhân viên, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường. Đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành khác liên quan đến kinh tế

Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương. Có thành tích cao và thường xuyên đạt/vượt doanh số

Thành thạo các kỹ năng mềm như thuyết trình, giao tiếp

Có kiến thức chuyên sâu về dịch vụ, sản phẩm của công ty

Luôn nhạy bén với các cơ hội kinh doanh trong tầm tay

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm G Pharmacy + Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm G Pharmacy +

