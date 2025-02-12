Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN

Trưởng phòng kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tham gia các hoạt động teambuilding, YEP, sinh nhật, kỷ niệm thành lập công ty, gắn kết tinh thần đồng đội., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Bạn có đam mê với du lịch quốc tế và khao khát chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp? Bạn muốn đóng góp vào sự phát triển của một thương hiệu du lịch uy tín hàng đầu? Hãy gia nhập Bảo Sơn Travel – nơi bạn được trao quyền, được thử thách và được vinh danh!
Bảo Sơn Travel là thành viên của Tập đoàn Bảo Sơn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm. Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực du lịch, mang đến những trải nghiệm đẳng cấp và khác biệt cho khách hàng.
Bảo Sơn Travel
Hiện tại, Bảo Sơn Travel đang tìm kiếm một Trưởng phòng Sale Outbound tài năng để dẫn dắt đội ngũ kinh doanh, mở rộng thị trường và khẳng định vị thế của chúng tôi trên bản đồ du lịch quốc tế. Đây không chỉ là một công việc, mà còn là một cơ hội để bạn phát triển bản thân, thăng tiến sự nghiệp và tạo ra những dấu ấn đáng nhớ.
Trưởng phòng Sale Outbound
Là Trưởng phòng Sale Outbound, bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển thị trường du lịch quốc tế của Bảo Sơn Travel. Cụ thể, bạn sẽ:
Xây dựng chiến lược:
Tư vấn Ban lãnh đạo về định hướng sản phẩm và kế hoạch phát triển thị trường Outbound và Nội địa.
Phát triển đội ngũ:
Định hướng, hỗ trợ team sales tiến hành khai thác, tìm kiếm khách hàng.
Trực tiếp tư vấn và hỗ trợ team Sales tư vấn, thuyết phục khách hàng.
Khai thác khách hàng:
Trực tiếp khai thác, tìm kiếm account khách hàng lớn có tiềm năng về sản phẩm du lịch Outbound và Nội địa.
Chăm sóc khách hàng:
Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ, tuổi từ 27 trở lên.
Giới tính:
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Du lịch hoặc các chuyên ngành liên quan.
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và điều hành du lịch.
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí phụ trách kinh doanh Outbound.
Kỹ năng:
Kỹ năng tư vấn, đàm phán, thuyết phục xuất sắc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén trong nắm bắt thông tin và giải quyết vấn đề.
Yêu cầu khác:
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.
Khả năng đi công tác ngắn ngày.
Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ rộng hoặc có kinh nghiệm với các tập khách mục tiêu của Công ty .

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 50 triệu VND
Lương cứng: 14 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 50 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

