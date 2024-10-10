Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35B/603 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch Marketing

- Xây dựng các mục tiêu ngắn và dài hạn cho hoạt động Marketing của Công ty - Xây dựng chiến lược marketing, chiến lược thương hiệu, chiến lược giá thông qua việc nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thị trường và bán hàng. - Xây dựng kế hoạch marketing, ngân sách, định biên nhân sự cho toàn bộ hoạt động marketing.

2. Thực thi, vận hành và kiểm soát

- Điều phối công việc phòng Marketing -Triển khai thực hiện, giám sát, đánh giá hiệu quả tất cả các hoạt động tiếp thị, quảng cáo, kênh truyền thông, chương trình khuyến mãi và quan hệ công chúng của Công ty dựa trên kế hoạch và ngân sách đã duyệt. - Thực hiện mục tiêu doanh thu, phát triển thương hiệu..của Công ty

3. Tuyển dụng, đào tạo và đánh giá

- Đề xuất định biên và thiết kế công việc trong Phòng. - Tuyển dụng và đào tạo nhân sự trong phòng - Đánh giá năng lực và việc thực hiện mục tiêu của nhân viên.

4.Thực hiện công tác Marketing nội bộ

- Xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ - Triển khai, thực thi các chương trình marketing nội bộ theo kế hoạch và ngân sách đã được phê duyệt

5. Báo cáo, phân tích

- Phân tích tình hình kinh doanh theo định kỳ. - Báo cáo, đánh giá hiệu quả hoạt động tiếp thị & đề ra biện pháp củng cố, phát triển thương hiệu và kênh phân phối.

6. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, may mặc, đã từng làm contet marketing

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing.

- Kỹ năng giao tiếp; - Kỹ năng đàm phán và thương lượng; - Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; - Kỹ năng quản lý sự thay đổi; - Kỹ năng linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nhạy bén

- Trung thực, nhiệt tình, cam kết và trách nhiệm .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Lương từ 15- 20 triệu+% hoa hồng tổng thu nhập 20-22 triệu

- Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng thứ 13, thưởng Lễ tết theo quy định nhà nước và công ty

- Phụ cấp ăn trưa tại công ty, các phụ cấp khác

- Trả 85% lương cho 02 tháng thử việc theo quy định.

- Khi thử việc đạt yêu cầu sẽ ký HĐLĐ được hưởng đầy đủ chính sách theo luật lao động Việt Nam

- Được hưởng chế độ BHXH và BHYT theo quy định của Công ty

- Tham gia các hoạt động nghỉ lễ, du lịch.. do công ty tổ chức.

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến cao, Sếp tâm lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

