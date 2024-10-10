Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 102 Thái Thịnh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

-Quản lý, điều hành và lập kế hoạch cho Team Marketing -Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng thị trường và nghiên cứu đối thủ. -Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo định kỳ. -Hoạch định chiến lược, chiến dịch tiếp thị phù hợp với từng giai đoạn của doanh nghiệp. -Tham mưu giải pháp Marketing cho Ban giám đốc. -Quản lý và điều hành tất cả các hoạt động tiếp thị sao cho hiệu quả tốt nhất và đảm bảo sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp -Phối hợp với các phòng ban quản lý và duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng. -Chịu trách nhiệm KPIs của Phòng Marketing -Báo cáo hiệu quả nhân sự, công việc và số theo từng tuần, tháng, năm.

-Phát triển media cho trang youtube, tiktok, reels, ... -Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ. -Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

-Có kinh nghiệp, tiếp xúc mảng Du lịch, lữ hành -Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing/Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan. -Có kinh nghiệm ở vị trí Marketing Manager hoặc các vị trí liên quan trên 2 năm. -Có kỹ năng quản lý và training nhân sự, xây dựng đội ngũ. -Xây dựng các kênh E-commerce cho doanh nghiệp..

-Có kinh nghiệm phát triển Media cho doanh nghiệp.. -Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tham vọng và không ngại thử thách bản thân. -Sáng tạo, chủ động trong công việc -Nhanh nhẹn, chăm chỉ -Làm việc độc lập, chịu áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương cứng 16.000.000-20.000.000 đ/tháng + phụ cấp + Thưởng

-Tham gia BHXH, BHYT, BHTN được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước.

-Phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ ngày

-Chế độ phép năm + thưởng.

-Môi trường làm việc: năng động, thân thiện.

-Thăng tiến: Những nhân viên có kiến thức và kỹ năng quản lý sẽ được đào tạo và đề bạt vào các vị trí quản lý.

-Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7

