Tuyển Trưởng phòng Marketing CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM - TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ KINH DOANH VINATEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nghiên cứu, đánh giá và xây dựng kế hoạch cho các chiến dịch Marketing cụ thể, xây dựng kế hoạch cho các kênh Marketing online, offline.

• Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, giám sát việc triển khai các chương trình MKT trên từng kênh theo kế hoạch đã xây dựng, đánh giá hiệu quả liên tục & thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết.

• Quản lý, phân bổ ngân sách, thực hiện tối ưu ngân sách Marketing trên mỗi kênh và mỗi chiến dịch. Thiết lập ngân sách marketing và chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao đảm bảo Marketing hiệu quả. Tham mưu cho BGĐ trong việc điều hành và quản lý mọi hoạt động marketing của Công ty một cách hiệu quả; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.

• Theo dõi sát tình hình bán hàng, và dự báo sản lượng của từng nhóm hàng, nhà cung cấp, sản phẩm nhằm đề xuất những chương trình, phương án kịp thời để tối ưu hoá các nguồn lực và giải quyết tồn kho.

• Thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích cách thức triển khai các hoạt động marketing trên thị trường: sản phẩm, dự án, hành vi của khách hàng, thông tin đối thủ cạnh tranh....để cập nhật xu hướng, triển khai các ý tưởng phù hợp với sản phẩm, định hướng của tập đoàn để thúc đẩy kinh doanh.

• Xây dựng hệ thống các quy trình, quy định, biểu mẫu liên quan đến hoạt động của phòng Marketing.

• Đào tạo và đánh giá nhân viên phòng marketing, xây dựng đội ngũ tinh gọn & hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/Nữ; Tuổi: Dưới 40 tuổi.

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, PR, Truyền thông, Báo chí hoặc các chuyên ngành liên quan.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Marketing chuyên sâu, có kinh nghiệm quản lý, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành quần áo, làm đẹp, vv hoặc làm tại các công ty agency liên quan lĩnh vực thương mại bán lẻ.

• Có kinh nghiệm Digital Marketing (đặc biệt là TikTok Marketing): SEO/SEM, Website, Ads (Google, Facebook, Tiktok,...), Tool, v.v...;, có kinh nghiệm xây kênh và triển khai chiến dịch Marketing sử dụng KOL, KOC là lợi thế.

• Kỹ năng phân tích, thu thập, đo lường các chỉ số hiệu quả Marketing.

• Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai hiệu quả.

• Khả năng tạo động lực, phát triển đội ngũ.

Tại CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM - TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ KINH DOANH VINATEX Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 17 triệu, thưởng, hoa hồng trao đổi thêm khi phỏng vấn

• Được hưởng đầy đủ BHXH, lễ tết, sinh nhật,...

• Làm việc trong mỗi trường chuyên nghiệp hiện đại, 9x, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM - TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ KINH DOANH VINATEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin