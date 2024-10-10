Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN MELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN MELA
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN MELA

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN MELA

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa VCT Online 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Mục tiêu 1: Phát triển nhóm khách hàng tiềm năng cho sản phẩm của thương hiệu Mela
Lập kế hoạch, chiến lược, tổ chức triển khai các hoạt động thu hút và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng ( Leads) là phễu đầu vào cho hoạt động kinh doanh sản xuất, bao gồm nhưng không giới hạn ở những hoạt động sau:
Lên chiến lược, kế hoạch branding thương hiệu công ty, chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược phát triển cho sản phẩm của công ty tại các kênh phân phối Phân tích, đánh giá thị trường, vi người tiêu dùng, nghiên cứu sản phẩm mới, thiết kế mới để phát triển sản phẩm hoặc cảnh báo rủi ro. Xây dựng, đánh giá giả thiết dựa theo bản phân tích data tìm cơ hội tăng trưởng từng kênh phân phối Quảng cáo Google, SEO, Quảng cáo Facebook, TikTok và các nền tảng phù hợp Xây dựng hệ thống và triển khai hoạt động Inbound Marketing ( Content Marketing, tối ưu chuyển đổi...)
Lên chiến lược, kế hoạch branding thương hiệu công ty, chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược phát triển cho sản phẩm của công ty tại các kênh phân phối
Phân tích, đánh giá thị trường, vi người tiêu dùng, nghiên cứu sản phẩm mới, thiết kế mới để phát triển sản phẩm hoặc cảnh báo rủi ro. Xây dựng, đánh giá giả thiết dựa theo bản phân tích data tìm cơ hội tăng trưởng từng kênh phân phối
Quảng cáo Google, SEO, Quảng cáo Facebook, TikTok và các nền tảng phù hợp
Xây dựng hệ thống và triển khai hoạt động Inbound Marketing ( Content Marketing, tối ưu chuyển đổi...)
Mục tiêu 2: Phát triển thương hiệu Mela
Tăng cường mức độ nhận biết, ghi nhớ và tin tưởng vào thương hiệu MELA thông qua các hoạt động:
Duy trì, phát triển các mối quan hệ với các đối tác dịch vụ, đối tác truyền thông và KOL Phụ trách lên ý tưởng, xây dựng kết hoạch, nội dung PR, Page, Webstie, Youtube
Duy trì, phát triển các mối quan hệ với các đối tác dịch vụ, đối tác truyền thông và KOL
Phụ trách lên ý tưởng, xây dựng kết hoạch, nội dung PR, Page, Webstie, Youtube
Mục tiêu 3: Quản lý và phát triển nặng lực đội ngũ Marketting
Xây dựng sơ đồ tổ chức, mô tả công việc và khung năng lực, chính sách của các vị trí Xây dựng hệ thống file, quy trình làm việc cho phòng Marketing
Xây dựng sơ đồ tổ chức, mô tả công việc và khung năng lực, chính sách của các vị trí
Xây dựng hệ thống file, quy trình làm việc cho phòng Marketing
Mục tiêu 4: Đóng góp vào việc xây dựng văn hóa và các hoạt động chung của công ty
Tham gia các hoạt động chung của Công ty (Sự kiện nội bộ, Team building, sinh nhật Công ty,...

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ học vấn: Đại học trở lên
:
2. Chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Kinh tế, Quản trị kinh doanh...
2. Chuyên ngành:
3. Kinh nghiệm: Ưu điên các bạn đã từng làm về ngành hàng mỹ phẩm chính hãng, ngành hàng tiêu dùng nhanh
3. Kinh nghiệm:
Đối với ứng viên chưa từng là TP MKT/ MKT Team leader: Tối thiểu 4 năm ở ít nhất 2 vị trí chuyên môn trong bộ phận MKT Đối với ứng viên đã từng làm MKT Manager/ Team Leader: Tối thiểu 2 năm ở vị trí Quản lý với nhóm từ 5+ member trở lên( Cung cấp Case Study điển hình đã được chứng minh về kết quả kinh doanh và tăng trưởng doanh thu thông qua các Camp)
Đối với ứng viên chưa từng là TP MKT/ MKT Team leader: Tối thiểu 4 năm ở ít nhất 2 vị trí chuyên môn trong bộ phận MKT
4 năm ở ít nhất 2 vị trí chuyên môn
Đối với ứng viên đã từng làm MKT Manager/ Team Leader: Tối thiểu 2 năm ở vị trí Quản lý với nhóm từ 5+ member trở lên( Cung cấp Case Study điển hình đã được chứng minh về kết quả kinh doanh và tăng trưởng doanh thu thông qua các Camp)
2 năm
chứng minh về kết quả kinh doanh
4. Kiến thức:
Năm vững kiến thức bài bản, đầy đủ về Marketing Có kiến thức chuyên sâu về các mảng: Brand Marketing, Advertising, Content Creative, PR, Design Tốt kỹ năng quản công việc giám sát, lên chiến lược, vận hành, phân tích, nhận định và giải quyết vấn đề trong phạm vi quản lý Am hiểu và đam mê về mỹ phẩm,dược mỹ phẩm và các bước chăm sóc da cơ bản Có kiến thức chuyên sâu về các nền tảng truyền thông,các mạng xã hội (facebook/tiktok/youtube...) cách sử dụng các nền tảng này để tạo chiến dịch
Năm vững kiến thức bài bản, đầy đủ về Marketing
Có kiến thức chuyên sâu về các mảng: Brand Marketing, Advertising, Content Creative, PR, Design
Tốt kỹ năng quản công việc giám sát, lên chiến lược, vận hành, phân tích, nhận định và giải quyết vấn đề trong phạm vi quản lý
Am hiểu và đam mê về mỹ phẩm,dược mỹ phẩm và các bước chăm sóc da cơ bản
Có kiến thức chuyên sâu về các nền tảng truyền thông,các mạng xã hội (facebook/tiktok/youtube...) cách sử dụng các nền tảng này để tạo chiến dịch
5. Kỹ năng/khả năng:
Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn Kỹ năng phân tích, tổng hợp báo cáo số liệu... Quản lý thời gian và phân bổ thời gian với khối lượng lớn là thế mạnh Tốt kỹ năng quản công việc giám sát, lên chiến lược, vận hành, phân tích, nhận định và giải quyết vấn đề trong phạm vi quản lý Có khả năng lãnh đạo, điều hành, xây dựng định hướng cho nhân sự, hoạt động của phòng
Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn
Kỹ năng phân tích, tổng hợp báo cáo số liệu...
Quản lý thời gian và phân bổ thời gian với khối lượng lớn là thế mạnh
Có khả năng lãnh đạo, điều hành, xây dựng định hướng cho nhân sự, hoạt động của phòng
6. Phẩm chất cá nhân/ thái độ
Giá trị nghề theo đuổi: Làm việc cam kết, chủ động, đúng tiến độ và lăn xả vào công việc Tham vọng lớn lao đem lại giá trị cho cộng đồng và khách hàng Muốn trở thành 1 chuyên gia, không chấp nhận chuyên môn hời hợt Là người có xu hướng vì mục tiêu chung thay vì lợi ích cá nhân Năng lực vượt khó, không ngại khó Mẫu người của hành động, tư duy Mẫu người cẩn thận, chỉn chu trong công việc Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc
Giá trị nghề theo đuổi:
Làm việc cam kết, chủ động, đúng tiến độ và lăn xả vào công việc
Tham vọng lớn lao đem lại giá trị cho cộng đồng và khách hàng
Muốn trở thành 1 chuyên gia, không chấp nhận chuyên môn hời hợt
Là người có xu hướng vì mục tiêu chung thay vì lợi ích cá nhân
Năng lực vượt khó, không ngại khó
Mẫu người của hành động, tư duy
Mẫu người cẩn thận, chỉn chu trong công việc
Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN MELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25.000.000 - 30.000.000 VNĐ ( Thưởng theo hiệu suất làm việc và không giới hạn thu nhập) Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Phúc lợi về hiếu hỉ và những ngày lễ đặc biệt Được khám phá, định hướng và phát triển năng lực phù hợp với bản thân Được hướng dẫn chuyên sâu về Digital Marketing. Việc đảm nhận nhiều dự án của công ty giúp bạn phát triển kiến thức, kỹ năng làm nội dung đa ngành nghề, đa phân khúc Được tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn và hỗ trợ học phí. Chủ động thời gian làm việc để đem lại hiệu quả tốt nhất Thưởng cơ chế và lợi nhuận của công ty Du lịch công ty trong nước ( 2 - 3 lần/ năm). Trải nghiệm sản phẩm của công ty, dịch vụ chăm sóc da làm đẹp Có khu vực nghỉ ngơi và giải trí riêng
Thu nhập: 25.000.000 - 30.000.000 VNĐ ( Thưởng theo hiệu suất làm việc và không giới hạn thu nhập)
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Phúc lợi về hiếu hỉ và những ngày lễ đặc biệt
Được khám phá, định hướng và phát triển năng lực phù hợp với bản thân
Được hướng dẫn chuyên sâu về Digital Marketing. Việc đảm nhận nhiều dự án của công ty giúp bạn phát triển kiến thức, kỹ năng làm nội dung đa ngành nghề, đa phân khúc
Được tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn và hỗ trợ học phí.
Chủ động thời gian làm việc để đem lại hiệu quả tốt nhất
Thưởng cơ chế và lợi nhuận của công ty
Du lịch công ty trong nước ( 2 - 3 lần/ năm).
Trải nghiệm sản phẩm của công ty, dịch vụ chăm sóc da làm đẹp
Có khu vực nghỉ ngơi và giải trí riêng
BẠN CÓ QUAN TÂM ĐẾN MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA MELA VIỆT NAM CHÚNG TÔI
Chúng tôi có:
1. Văn hóa công ty rõ ràng
Mela Việt Nam có những giá trị cốt lõi và mục đích công việc với những văn hóa rõ ràng
- Giá trị cốt lõi: Trí Tuệ, Đạo Đức, Nghị Lực
- Văn hóa công ty:
Tương tác tích cực Làm việc hướng đến kết quả Tinh thần chủ động Sống có trách nhiệm Chân thành thẳng thắn Bài trừ tiêu cực
Tương tác tích cực
Làm việc hướng đến kết quả
Tinh thần chủ động
Sống có trách nhiệm
Chân thành thẳng thắn
Bài trừ tiêu cực
- Mục đích cốt lõi của công việc: "Mela luôn nỗ lực từng ngày để trở thành thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam được yêu thích nhất trên Thế giới"
"Mela luôn nỗ lực từng ngày để trở thành thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam được yêu thích nhất trên Thế giới"
2. Cơ hội học hỏi và phát triển: " Học, học nữa, học mãi – Là phương châm mà Mela đặt ra, thực hành mỗi ngày"
Học, học nữa, học mãi – Là phương châm mà Mela đặt ra, thực hành mỗi ngày"
3. Môi trường làm việc: Năng động, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao trong công việc
:
Năng động, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao trong công việc
4. Các nguyên tắc cơ bản
Giải quyết vấn đề: Luôn hướng tới giải pháp để vượt qua bất kì trở ngại nào Đối xử với khách hàng: Luôn cố gắng mang lại sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng " Ứng xử chuyên nghiệp, thái độ tôn trọng, quan tâm lợi ích" Đối xử với nội bộ: Trách nhiệm, chủ động, nhiệt huyết trong công việc vì mục tiêu chung thay vì lợi ích cá nhân
Giải quyết vấn đề: Luôn hướng tới giải pháp để vượt qua bất kì trở ngại nào
Đối xử với khách hàng: Luôn cố gắng mang lại sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng " Ứng xử chuyên nghiệp, thái độ tôn trọng, quan tâm lợi ích"
" Ứng xử chuyên nghiệp, thái độ tôn trọng, quan tâm lợi ích"
Đối xử với nội bộ: Trách nhiệm, chủ động, nhiệt huyết trong công việc vì mục tiêu chung thay vì lợi ích cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN MELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN MELA

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN MELA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa VTC Online 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

