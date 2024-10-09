Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UNISCHOOL HÒA LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn 4, xã Yên Bình, Thạch Thất

Xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing, truyền thông thương hiệu đa kênh hiệu quả để thu hút và tăng nhận diện đối với khách hàng.

Quản lý nội dụng truyền thông & Marketing, đảm bảo nội dung (bao gồm bài viết, video, hình ảnh....) phù hợp với định hướng và giá trị cốt lõi của tổ chức.

Tổ chức các hoạt động cộng đồng, kết nối nâng cao uy tín, quảng bá thương hiệu Unischool.

Thực hiện kế hoạch, phối hợp triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả của từng chiến lược, kế hoạch cụ thể.

Dự trù, phân bổ ngân sách và kiểm soát chi phí phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt và báo cáo chi phí thực hiện.

Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu thị trường để đưa ra các giải pháp mới cho hoạt động kinh doanh, truyền thông & Marketing hiệu quả.

Phối hợp với BP Tuyển sinh và CSKH hỗ trợ cải thiện hiệu suất bán hàng và tối ưu chi phí bán hàng

Phát triển sản phẩm: làm việc định kỳ với Khối Chuyên môn và BP Tuyển sinh đề xuất các phương án cải thiện sản phẩm và phát triển sản phẩm mới. Thực hiện các chương trình nghiên cứu thị trường.

Phối hợp BP Tuyển sinh và CSKH phân tích doanh thu của các sản phẩm hiện có và xác định các cơ hội tiềm năng cho công ty.

Trực tiếp đánh giá hiệu suất marketing của bộ phận, báo cáo định kỳ đến Ban lãnh đạo và đề xuất phương án cải tiến nếu có.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, marketing, trong đó có ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý. Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân sự và khả năng truyền cảm hứng cho nhân viên.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, đánh giá thị trường và đề xuất giải pháp

Lương và phúc lợi cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Bảo hiểm: Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật và chính sách của nhà trường.

Chính sách du lịch hàng năm, tháng lương thứ 13, thưởng các ngày Lễ, Tết

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, đề cao tính sáng tạo và tự chủ

Cơ hội phát triển: Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa học nâng cao phát triển kỹ năng cá nhân vượt trội.

