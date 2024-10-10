Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 99 - 100 DV3, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Lập kế hoạch chiến lược Marketing:

Xây dựng và triển khai các chiến lược marketing tổng thể phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty. Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, từ đó điều chỉnh và tối ưu hóa chiến lược.

Quản lý và Phân bổ ngân sách:

Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo sử dụng hiệu quả và đúng mục đích. Phân bổ nguồn lực phù hợp cho từng chiến dịch marketing.

Phân tích Thị trường và Đối thủ cạnh tranh:

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủcạnh tranh, và xu hướng tiêu dùng đểđưa ra các quyết định chiến lược. Theo dõi và phân tích kết quả của các chiến dịch marketing, sử dụng dữ liệu để cải tiến và đưa ra các quyết định chính xác.

Phát triển Thương hiệu:

Đảm bảo nhất quán và hiệu quả trong việc xây dựng hình ảnh và nhận diện thương hiệu.

Đề xuất các chiến lược nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng.

Quản lý và Phát triển Kênh Truyền thông:

Xây dựng và duy trì các kênh truyền thông (Facebook, TikTok,Website, Email,...). Đảm bảo nội dung truyền thông nhất quán với định hướng và chiến lược của công ty.

Báo cáo và Đánh giá kết quả:

Lập báo cáo kết quả các chiến dịch marketing định kỳ.

Đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên kết quả phân tích và đánh giá.

Quản lý và đào tạo đội ngũ:

Dẫn dắt và quản lý nhóm nhân viên marketing, đảm bảo mọi thành viên hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của mình.Xây dựng quy trình và chiến lược Marketing

Phối hợp với bộ phận Kinh Doanh thúc đẩy doanh số bán hàng Thực hiện những công việc liên quan khác.

Phối hợp với bộ phận Kinh Doanh thúc đẩy doanh số bán hàng

Thực hiện những công việc liên quan khác.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức tổng quát trên nhiều lĩnh vực để quản lý hiệu quả Có kỹ năng lãnh đạo/ quản lý; làm việc nhóm, quản lý và điều phối bộ phận Gắn kết và thúc đẩy mỗi thành viên trong nhóm để làm tốt mục tiêu chung Có bằng cử nhân đại học trở lên và từng đảm nhiệm vị trí tương đương. Có ít nhất 3 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kiến thức tổng quát trên nhiều lĩnh vực để quản lý hiệu quả

Có kỹ năng lãnh đạo/ quản lý; làm việc nhóm, quản lý và điều phối bộ phận

Gắn kết và thúc đẩy mỗi thành viên trong nhóm để làm tốt mục tiêu chung

Có bằng cử nhân đại học trở lên và từng đảm nhiệm vị trí tương đương.

Có ít nhất 3 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Ăn trưa tại công ty Đóng BHXH theo qui định của Nhà nước Du lịch, nghỉ mát cùng công ty hàng năm Các chế độ thăm hỏi. Thưởng lễ, tết, tháng lương 13; sinh nhật

Ăn trưa tại công ty

Đóng BHXH theo qui định của Nhà nước

Du lịch, nghỉ mát cùng công ty hàng năm

Các chế độ thăm hỏi.

Thưởng lễ, tết, tháng lương 13; sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin