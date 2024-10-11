Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

YooLife là nền tảng xã hội thông minh dành cho mọi người, cho phép thỏa mãn mọi nhu cầu trong cuộc sống một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. YooLife hướng tới định hình phong cách sống số của người Việt, dựa trên ba trụ cột: Công nghệ - Mua sắm - Giải trí. Yoolife hướng tới sức mệnh Số hóa - Ảo hóa - Xanh hóa.

Chịu trách nhiệm quản lý, setup team marketing của nền tảng công nghệ Yoolife. Xây dựng và triển khai các hoạt động, quy trình làm việc cho team marketing để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất. Lên kế hoạch marketing cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến dịch, chương trình bán hàng theo tháng/quý/năm. Xây dựng và quản lý và phát triển các hệ thống Social Network của công ty (google ads, facebook, email marketing, website,...). Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược marketing phù hợp với sản phẩm Yoolife. Tạo dựng mối quan hệ gắn bó với các đối tác, thiết lập và thực hiện các chương trình liên kết thương hiệu trong hoạt động kinh doanh. Lên kế hoạch, triển khai thực hiện công tác truyền thông, quan hệ công chúng: quảng cáo, phát tờ rơi, tổ chức các sự kiện, quan hệ với các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông,... Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu.

Chịu trách nhiệm quản lý, setup team marketing của nền tảng công nghệ Yoolife.

Xây dựng và triển khai các hoạt động, quy trình làm việc cho team marketing để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất.

Lên kế hoạch marketing cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến dịch, chương trình bán hàng theo tháng/quý/năm.

Xây dựng và quản lý và phát triển các hệ thống Social Network của công ty (google ads, facebook, email marketing, website,...).

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược marketing phù hợp với sản phẩm Yoolife.

Tạo dựng mối quan hệ gắn bó với các đối tác, thiết lập và thực hiện các chương trình liên kết thương hiệu trong hoạt động kinh doanh.

Lên kế hoạch, triển khai thực hiện công tác truyền thông, quan hệ công chúng: quảng cáo, phát tờ rơi, tổ chức các sự kiện, quan hệ với các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông,...

Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Kinh tế,... Có từ 3 năm ở vị trí tương đương, đã quản lý team trên 10 người. Có kinh nghiệm trong mảng công nghệ/nền tảng công nghệ đã ra thị trường. Có khả năng điều hành, lãnh đạo, quản lý thành viên trong phòng ban. Chịu được áp lực công việc. Trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Kinh tế,...

Có từ 3 năm ở vị trí tương đương, đã quản lý team trên 10 người.

Có kinh nghiệm trong mảng công nghệ/nền tảng công nghệ đã ra thị trường.

Có khả năng điều hành, lãnh đạo, quản lý thành viên trong phòng ban.

Chịu được áp lực công việc.

Trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng theo chế độ của công ty. Thưởng upto 3 tháng lương/năm. Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.

Lương/thưởng theo chế độ của công ty.

Thưởng upto 3 tháng lương/năm.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin