Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: J8

- Thiên đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing nhằm phát triển thương hiệu và dịch vụ của công ty. Xây dựng kế hoạch marketing hàng tháng và ngân sách hàng năm. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự phòng Marketing. Xây dựng kế hoạch Marketing, theo định hướng phát triển và chiến lược Marketing trong từng giai đoạn. Quản lý và thực hiện các hoạt động truyền thông trên các kênh online và offline (website, facebook, tiktok...) Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Đề xuất các phương án cải thiện hiệu quả chiến lược marketing và đạt được mục tiêu doanh thu. Tham mưu cho BGĐ về chiến lược kinh doanh, chiến lược thương hiệu. Báo cáo định kỳ về hoạt động marketing cho BGĐ đốc theo tuần, tháng, năm.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và các chuyên ngành liên quan Có kiến thức Marketing tổng thể, xây dựng chiến lược MKT ở các khía cạnh branding, phân phối, sản phẩm... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các công ty ngành thiết bị vệ sinh, thiết bị phòng tắm, vật liệu xây dựng, nội thất... Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực trong công việc. Kỹ năng tổ chức, giám sát thực hiện công việc, làm việc độc lập. Chịu được áp lực công việc cao. Sử dụng vi tính thành thạo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 – 25 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực) Làm việc trong môi trường năng động, minh bạch, công bằng, Sếp tâm lý Được xét duyệt tăng lương định kỳ, lương tháng 13 theo kết quả công việc Được nghỉ Lễ Tết, chế độ BHXH, BHYT theo luật quy định... Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch... Được tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp và khả năng của bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 1 đường Tự Lập 58/9 xóm 1, thôn Đông Lao, Xã Đông Lao, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

