Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 24, Tòa MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai và giám sát các chiến dịch marketing tổng thể.

Quản lý và phát triển đội ngũ marketing, phân công công việc, đào tạo và đánh giá hiệu suất.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chiến lược marketing phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Xây dựng, tối ưu và quản lý các kênh truyền thông của công ty (website, fanpage, email marketing...).

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành để đề xuất chiến lược phù hợp.

Quản lý ngân sách marketing và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Báo cáo, phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing, đề xuất cải tiến khi cần.

Nắm rõ các sản phẩm AI như Aigenx, khóa học zoom để triển khai chiến dịch Marketing.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kinh nghiệm thực chiến trong Digital Marketing, Brand Marketing, Content Marketing.

Kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt.

Tư duy chiến lược, sáng tạo và khả năng phân tích dữ liệu.

Thành thạo các công cụ marketing và đo lường hiệu suất (Google Analytics, Facebook Ads, SEO...).

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thương lượng (Up to 30 triệu đồng).

Môi trường làm việc năng động và sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ đầy tiềm năng.

Cơ hội được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Chính sách thưởng hấp dẫn dựa trên hiệu suất công việc cao và các ngày lễ như 1/1, 30/4-1/5, 2/9, 20/10, 25/12,...

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rõ ràng, tăng lương 6 tháng 1 lần.

Bảo hiểm xã hội, y tế và các phúc lợi khác theo quy định của công ty và luật lao động.

Các phúc lợi khác:

Thường xuyên có các khoá training nâng cao kỹ năng.

Các hoạt động team-building và du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc linh hoạt và hỗ trợ cân bằng cuộc sống làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP

