Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 510 Đường Ngọc Hồi, xã Vình Quỳnh, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Thực hiện triển khai MKT online và offline
- Triển khai, tổ chức các sự kiện offline theo kế hoạch Marketing tháng/quý/năm của công ty và kế hoạch từ hãng.
- Đề xuất, triển khai, thực hiện chạy các chiến dịch quảng cáo online theo từng tháng.
- Thực hiện quảng cáo đa dạng trên các kênh truyền thông như Google, Facebook, Website...
- Tối ưu hóa nội dung quảng cáo giúp tiết kiệm chi phí, cũng như tiếp cận đúng đối tượng khách hàng quan tâm về sản phẩm, về nhận biết thương hiệu.
2. Quản lý các kênh truyền thông của Công ty
- Cập nhật các thông tin sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại hàng tháng trên các trang TMĐT của công ty (Fanpage, Website,...) và trên các diễn đàn, forum, hội nhóm.
- Quản lý các nội dung liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại mà nhân sự làm việc tại công ty đăng tải công khai trên các nền tảng MXH, đảm bảo nội dung đúng theo yêu cầu từ hãng.
- Thiết kế, in ấn và trưng bày các ấn phẩm theo hướng dẫn từ hãng và công ty cho từng sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại và sự kiện.
3. Lập kế hoạch, báo cáo
- Dựa vào kế hoạch kinh doanh từ bộ phận bán hàng, lên kế hoạch Marketing theo từng tháng/quý/năm (Bao gồm kế hoạch Marketing online và offline). Lập kế hoạch phù hợp với ngân sách của công ty cũng như đạt yêu cầu tối thiểu từ hãng.
- Báo cáo chi phí, kết quả từng sự kiện offline và chiến dịch online từng tháng tới hãng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, QTKD.
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Marketing (Ưu tiên trong lĩnh vực ô tô).
- Có kiến thức về chuyên môn marketing để áp dụng vào thực tiễn, có khả năng phối hợp với Media, PR để triển khai các hoạt động truyền thông.
- Nắm bắt xu hướng content cộng đồng.
- Năng động, nhiệt tình, khả năng chịu được áp lực công việc cao.
- Có kỹ năng quản lý.

Tại Công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương upto 20M
- Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn Công ty - Đầy đủ các chế độ phúc lợi: tham quan, nghỉ mát, 8/3, 20/10, 1/6...
- Đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội học hỏi và thăng tiến. - Chế độ BHXH và các chế độ khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng

Công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 510 đường Ngọc Hồi (Km 11+500 Quốc Lộ 1A), Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

