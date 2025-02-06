Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần truyền thông Vietart làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và chiến lược: Xây dựng và triển khai các kế hoạch marketing tổng thể, bao gồm cả online và offline, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng trên đa nền tảng.

Quản lý thương hiệu: Quản lý và phát triển hình ảnh thương hiệu, đảm bảo tính nhất quán và chuyên nghiệp trên mọi kênh truyền thông.

Nghiên cứu thị trường: Thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành để đề xuất các chiến lược phù hợp.

Quản lý đội ngũ: Đào tạo, phát triển đội ngũ phòng MKT đúng chuyên môn, phát huy được đầy đủ vai trò chức năng và hỗ trợ tốt các phòng ban.

Ngân sách: Xây dựng ngân sách và kiểm soát hiệu quả từng chương trình, kế hoạch truyền thông cho Công ty

Đo lường và báo cáo: Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc.

Tham mưu cho TGĐ về chiến lược triển khai nền tảng mới, dịch vụ mới, các chiến lược marketing đột phá.

Nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông đa phương tiện, quản trị thương hiệu hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing số, SEO/SEM, social media marketing và công cụ quảng cáo trực tuyến, marketing offline.

Tư duy chiến lược, sáng tạo, và nhạy bén với xu hướng mới.

Kỹ năng chuyên môn: Khả năng lãnh đạo, quản lý và làm việc nhóm

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.

Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định.

Tại Công ty cổ phần truyền thông Vietart Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 20,000,000đ đến 25,000,000đ.

Thử việc: 01 tháng.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc.

Phụ cấp: Xăng xe: 200,000đ/tháng. Điện thoại: 200,000đ/tháng. Ăn trưa 35,000đ/ngày và được phục vụ tại bếp ăn Công ty.

Chế độ phúc lợi ốm, đau, hiếu, hỉ và các ngày lễ Tết trong năm.

Tham gia chế độ BHXH, BHTN: theo đúng quy định của Pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông Vietart

