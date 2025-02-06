Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 05 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thị trường và bán hàng đưa ra ý tưởng marketing;
- Xây dựng kế hoạch marketing, chương trình quảng cáo, tổ chức sự kiện, các chương
trình giảm giá, khuyến mãi,..;
- Xác lập kinh phí, nhân sự thực hiện các chiến dịch marketing, quảng cáo;
- Triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình truyền thông, tiếp thị sản
phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp với khách hàng;
- Thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng, với đối tác chiến lược
trong chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp;
- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông
nâng cao độ nhận diện thương hiệu tới khách hàng và đối tác;
- Thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ, gắn kết các phòng ban và phát triển
văn hóa doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học hoặc sau Đại học các chuyên ngành: Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc tương tự;
- Trình độ Tiếng Anh: Ưu tiên có khả năng nghe nói đọc viết ở mức cơ bản;
- Kinh nghiệm tối thiểu 4 năm marketing trở lên, ít nnất 1 năm ở vị trí tương đương.
- Có kiến thức Marketing dày dạn, bài bản. Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược
marketing ở mọi khía cạnh (branding, sản phẩm, phân phối,...)
- Ưu tiên các ứng viên từng làm việc trong ngành CNTT (Viễn thông, tài chính);
- Có khả năng phân tích thị trường;
- Khả năng lập kế hoạch marketing;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ cầu tiến, ham học hỏi, chủ động trong công việc;
- Có kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc, kỹ năng lãnh đạo;
- Thành thạo MS office, vi tính văn phòng;
- Có khả năng sắp xếp công việc khoa học, làm việc dưới áp lực cao và làm việc nhóm
hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: thứ 2 tới thứ 6 - 8h30’ tới 17h30’
- Thử việc 2 tháng, lương thử việc hưởng 85% lương chính thức;
- Nghỉ phép năm: 12 ngày làm việc / năm và các chế độ nghỉ phép / nghỉ lễ khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam;
- Có chi phí phúc lợi vào các ngày Lễ - Tết và sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi....;
- Đóng Bảo hiểm Xã hội theo quy định;
- Có chế độ khám sức khoẻ hàng năm, bảo hiểm sức khỏe PTI 24/7;
- Có phụ cấp: xăng xe, điện thoại, trang phục, ăn ca;
- Cung cấp trang thiết bị phục vụ công việc như máy tính cấu hình cao, màn hình phụ;
- Đánh giá hiệu quả làm việc và review lương định kỳ 1 lần/ năm;
- Có 13 tháng lương cứng, thưởng cuối năm dựa vào KPI cá nhân và hiệu quả kinh doanh của công ty;
- Môi trường làm việc cởi mở, trang phục thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 1/18 Nguyễn Văn Mại, Phường 4

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

