Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2 USD

Mức lương 1,000 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 80 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 1,000 - 2 USD

NHÓM CÔNG VIỆC MARKETING

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể, phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu của công ty.

Thiết kế và giám sát các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông như truyền hình, báo chí, internet và mạng xã hội.

Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng và hành vi tiêu dùng để đưa ra các giải pháp marketing tối ưu.

Lập kế hoạch và quản lý ngân sách marketing, đảm bảo chi tiêu hiệu quả và đạt được các KPIs đề ra.

Quản lý và phát triển nội dung marketing, đảm bảo tính nhất quán và hấp dẫn của thông điệp thương hiệu.

Đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing thông qua các công cụ phân tích và báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo.

Lãnh đạo, phát triển và đào tạo đội ngũ marketing, khuyến khích tinh thần sáng tạo và làm việc nhóm.

NHÓM CÔNG VIỆC SALE ONLINE

Xây dựng và triển khai chiến lược bán hàng trực tuyến phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh bán hàng trực tuyến bao gồm website, các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội.

Phân tích dữ liệu bán hàng và xu hướng thị trường để đưa ra các chiến lược và giải pháp kinh doanh.

Lập kế hoạch và quản lý ngân sách bán hàng trực tuyến, đảm bảo chi tiêu hiệu quả và đạt được các KPIs đề ra.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh trực tuyến, khuyến khích tinh thần làm việc nhóm và sáng tạo.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng trên các kênh bán hàng trực tuyến thông qua việc cải tiến dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban nội bộ và các đối tác bên ngoài để triển khai các chiến lược bán hàng trực tuyến hiệu quả.

Phối hợp công việc với các bộ phận trong & ngoài phòng ban

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của giám đốc điều hành

Với Mức Lương 1,000 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm : 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing & Sale, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý.

Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích dữ liệu, quản lý dự án, và giao tiếp xuất sắc.

Đào tạo nhân viên

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý tình huống nhanh chóng.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tư duy sáng tạo và đổi mới trong công việc

Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng: 1000-1500 USD

Sau 2 tháng thử việc tham gia bảo hiểm XH,YT,TN, nghỉ phép và chế độ khác theo tiêu chuẩn của cấp trưởng phòng.

Ngày phép: 12 ngày phép/ năm

Các phúc lợi theo chính sách nhân sự công ty ban hành

Ưu đãi nội bộ dành riêng cho CBNV công ty

Thời gian làm việc từ: 8:00 – 17:00 (Nghỉ 2 T7 và các chủ nhật trong tháng)

Địa điểm làm việc: 80 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin