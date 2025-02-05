Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa G2, FiveStar Garden, 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Vai trò chính:

Định hướng chiến lược Marketing phù hợp với mục tiêu tăng trưởng doanh thu, thị phần và nhận diện thương hiệu tại thị trường doanh nghiệp Mass & Enterprise ở Việt Nam

Quản lý và phối hợp với các team Performance, Branding, Inbound Marketing và Media để đạt kết quả Marketing vượt trội

Đảm bảo 1Office giữ vững vị trí Top of Mind với các Doanh nghiệp khi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số tại Việt Nam.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Định hướng chiến lược Marketing

Nhận chỉ đạo từ BOM và phối hợp với team leader Marketing để xây dựng chiến lược Marketing phù hợp với mục tiêu tăng trưởng cơ hội bán hàng, gia tăng nhận diện thương hiệu qua từng giai đoạn

Quản lý các chiến dịch Marketing bao gồm: IMC (truyền thông Marketing tích hợp), Branding, PR, Event, Case-study Khách hàng ... để gia tăng độ nhận diện & độ uy tín thương hiệu

Xây dựng và triển khai các hoạt động Growth Marketing & Inbound Marketing trên các kênh Paid Ads và Owned Media nhằm thu hút và duy trì lượng deal (cơ hội bán hàng) tiềm năng

2. Product & Performance Marketing

Phân tích hành trình khách hàng (“customer journey”) để thấu hiểu khách hàng, điểm chạm và đưa ra các phân tích về khách hàng, hoạt động truyền thông marketing phù hợp

Phân tích tỉ lệ chuyển đổi của khách hàng ở từng chặng bán hàng, từng utm_source camp tốt để tối ưu khả năng thành công của chiến dịch

Đảm bảo chi phí/ doanh thu theo chỉ số công ty đưa ra, luôn tối ưu được chi phí và gia tăng hiệu quả marketing

3. Quản lý quan hệ đối tác/ tài trợ

Xây dựng và duy trì mối quan hệ đối tác truyền thông: báo chí,truyền hình các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số, các đơn vị tổ chức sự kiện về khởi nghiệp, kinh doanh... để tăng khả năng xuất hiện của thương hiệu trên đa kênh

Kết nối với các agency, đơn vị tư vấn truyền thông thương hiệu/ sáng tạo hiệu quả để cùng phối hợp trong các chiến dịch lớn

Hỗ trợ bộ phận Partnership trong quá trình tiếp nhận yêu cầu, triển khai thực hiện các ấn phẩm marketing mà bộ phận Partnership cần.

4. Quản lý đội nhóm

Tuyển dụng, xây dựng và dẫn dắt đội ngũ Marketing hiệu quả với mục tiêu nâng cao hiệu suất và quy trình vận hành.

Thiết lập các mục tiêu, KPIs và OKRs rõ ràng để theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc.

Phối hợp chặt chẽ với các đội nhóm sản phẩm, thiết kế và chăm sóc khách hàng để đảm bảo sự đồng nhất và hiệu quả.

Bằng cử nhân về Marketing, Truyền thông, Quảng cáo, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan. (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ các trường ĐH nước ngoài)

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm Marketing cho sản phẩm B2B/ SaaS, trong đó tối thiểu 1 năm làm quản lý hoặc vị trí tương đương (Hoặc từ 5 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành Marketing - không giới hạn ngành hàng, tối thiểu 2 năm làm quản lý)

Tiếng Anh thành thạo (ưu tiên IELTS từ 6.5 trở lên)

Kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu, tạo cộng đồng B2B và thúc đẩy phát triển hoạt động marketing chuyển đổi (B2B).

Thành tích đã được chứng minh trong việc xây dựng và mở rộng chiến lược marketing sản phẩm SaaS/ công nghệ.

Thành thạo sử dụng các công cụ CRM và Marketing như Google Analytics, Google Adwords, CRM trong doanh nghiệp.

Định hướng dựa trên dữ liệu (data-driven), thành thạo xử lý cả dữ liệu định lượng và định tính để theo dõi, đo lường, và đánh giá kết quả chiến dịch.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian xuất sắc.

Kỹ năng giao tiếp và tương tác cá nhân vượt trội.

Phong cách lãnh đạo kết hợp giữa tư duy sáng tạo và phân tích.

Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Upto 30M hoặc thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên

Được làm việc tại công ty đạt nhiều giải thưởng danh giá; được Bộ Thông tin và truyền thông lựa chọn là Đơn vị tiên phong trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng thành công sản phẩm 1Office với 6000+ khách hàng doanh nghiệp, 500.000+ người dùng mỗi tháng.

Thưởng lương tháng 13 + Review định kỳ hằng quý.

Nghỉ phép 12 ngày/ năm.

Thưởng các ngày lễ: 30/4; 1/5; Tết Dương lịch; 2/9, Tết Nguyên đán

Quà tặng cho các bé thiếu nhi: 1/6; rằm trung thu: Tham gia các khu vui chơi, quà tặng...

Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên.

Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho nhân viên: Chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá, cầu lông, chơi game...

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước. Được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe 1Office – PTI theo chính sách công ty

Chế độ du lịch: 1 năm/lần.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, phát triển liên tục.

Thời gian làm việc: 08h00 – 17h45 Từ T2- T6.

