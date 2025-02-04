Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô OF03 - 19, tầng 3, Toà OFFICE Vinhomes West Point, Đỗ Đức Dục, Mễ Trì,, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách Marketing. Kiểm soát và đảm bảo ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả

- Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình Digital Marketing, Social Media của đối thủ cạnh tranh;

- Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty trên các kênh Digital;

- Phối hợp công tác chặt chẽ với phụ trách kinh doanh các trung tâm để bám sát các yêu cầu thực tế từ trung tâm nhằm có đầy đủ thông tin cho việc xây dựng và lựa chọn các kế hoạch digital đúng kênh và đúng thời điểm;

- Phụ trách phát triển các chương trình PR, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông online để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty;

- Đào tạo và phát triển đội ngũ Marketing, phân công công việc và giám sát, đánh giá việc thực hiện, kiểm soát công việc của bộ phận theo mục tiêu đặt ra;

- Thiết kế hình ảnh minh hoạ cho những nội dung cần thiết.;

- Đánh giá hiệu quả các kênh Digital theo từng chiến dịch và theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing/Quản trị kinh doanh;

- Kinh nghiệm: có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực viễn thông;

- Có kiến thức về internet, sử dụng thành thạo các công cụ đăng bài trên web, có hiểu biết về HTML;

- Có kiến thức chuyên ngành quảng cáo – truyền thông, marketing, sales và Thương mại điện tử;

- Có kiến thức trong việc xây dựng các tư liệu video, hình ảnh truyền thông...;

- Trung thực, tư cách, đạo đức nghề nghiệp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao, nhiệt

tình, có định hướng làm việc lâu dài, ổn định;

Tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh (thoả thuận khi phỏng vấn)

- Thưởng tháng 13, thưởng Lễ/ Tết, BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và Quy định của Công ty (ngày Lễ Tết, Sinh nhật, ...);

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như: Nghỉ mát, Team Building, ...

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;

- Cơ hội thăng tiến đối với nhân sự tâm huyết, mong muốn gắn bó lâu dài;

- Học hỏi được nhiều kỹ năng cần thiết với nhưng người chưa có kinh ngh iệm làm việc;

- Được đào tạo bài bản trong công việc;

- Ký HĐLĐ và đóng BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số

