Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 Đường số 4, KDC Him Lam, Bình Chánh, HCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược Marketing tổng thể cho công ty, bao gồm các hoạt động Marketing truyền thống và Marketing online.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược Marketing hiệu quả.

Xây dựng và quản lý ngân sách Marketing, đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Quản lý và điều phối các hoạt động Marketing của công ty, bao gồm:

Xây dựng và quản lý đội ngũ Marketing.

Phát triển và quản lý các kênh Marketing (website, mạng xã hội, email marketing, truyền thông báo chí,...)

Quản lý các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, sự kiện.

Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa.

Báo cáo kết quả hoạt động Marketing cho Ban Giám đốc.

Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức chuyên sâu về Marketing, đặc biệt là Marketing trong lĩnh vực bán lẻ - hàng tiêu dùng - FMCG.

Nắm vững các kỹ năng Marketing truyền thống và Marketing online.

Có khả năng phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng.

Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều phối các hoạt động Marketing.

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG

