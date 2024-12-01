Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ RATIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 391E Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Trưởng phòng Marketing

Hoạch định, xây dựng chiến lược Marketing cho thương hiệu Công ty:

Hoạch định mục tiêu, ngân sách, định hướng chiến lược cho thương hiệu, dịch vụ;

Xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức nguồn lực triển khai, giám sát hiệu quả thực thi, đo lường hiệu quả và hiệu suất mọi hoạt động marketing được hoạch định;

Đề xuất những giải pháp thúc đẩy hoạt động phát triển kinh doanh;

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai launching dịch vụ mới ra thị trường;

Hoạch định và quản lý ngân sách Marketing.

2. Hoạch định và tổ chức triển khai các chiến lược quảng bá dịch vụ của Công ty:

Lập kế hoạch, mục tiêu, ngân sách tổ chức quảng bá dịch vụ trên Digital Marketing (Social, E-comm, website, báo chí, báo đài,...);

Đại diện công ty làm việc với các cơ ban ngành truyền thông báo chí, quảng bá dịch vụ trên mọi nền tảng.

Thực hiện đánh giá đo lường, đề xuất cải tiến hoạt động quảng bá dịch vụ các lĩnh vực của công ty.

3. Nghiên cứu thị trường & Phát triển thương hiệu, dịch vụ mới:

Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, giám sát đo lường, báo cáo nghiên cứu thị trường về dịch vụ, độ lớn, nhu cầu, giá, kênh phân phối,...;

Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ mới hàng năm;

Thực hiện đo lường, đánh giá và đề xuất giải pháp đưa dịch vụ mới ra thị trường;

Báo cáo nghiên cứu thị trường định kỳ quý, năm theo từng loại nghiên cứu.

4. Quản trị trải nghiệm khách hàng, phát triển khách hàng/đối tác:

Hoạch định chiến lược cho hành trình trải nghiệm khách hàng;

Tổ chức định kỳ khảo sát nhu cầu và mức độ thỏa mãn của các nhóm đối tượng khách hàng;

Xây dựng, triển khai và quản lý chính sách khách hàng;

Tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm;

Đo lường tất cả chỉ số nhu cầu và thỏa mãn các nhóm đối tượng khách hàng;

5. Quản trị truyền thông, xử lý khủng hoảng truyền thông:

Quản trị thông tin truyền thông, thông cáo báo chí, quản lý nội dung trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng digital và social;

Xây dựng kế hoạch truyền thông gia tăng độ phủ, độ nhận diện thương hiệu;

Xây dựng phương án xử lý khủng hoảng truyền thông;

Hoạch định và tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông cho đối tác, khách hàng.

6. Quản trị đội ngũ, quản trị nguồn lực:

Tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân sự phòng ban;

Kế hoạch phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa;

Kế hoạch phát triển đội ngũ là nguồn lực xã hội để tối ưu ngân sách Phòng Marketing;

Xây dựng hệ thống hạn mục chất lượng phòng ban theo tiêu chuẩn chất lượng công ty ban hành.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan;

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng Marketing (ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Spa, Thẩm mỹ, Phòng khám, Chăm sóc sức khỏe và nắm bắt xu hướng truyền thông trong lĩnh vực này);

Có các kỹ năng như sau:

Ngoại hình ưa nhìn và có thể đi công tác.

Sáng tạo: Có khả năng nghĩ ra những ý tưởng nội dung độc đáo và hấp dẫn;

Copywriting: Viết văn bản tốt, có khả năng truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và súc tích;

Quản lý dự án: Lên kế hoạch, tổ chức và quản lý các dự án nội dung hiệu quả. Phân tích, xử lý tình huống và đưa ra quyết định trong nhiều trường hợp;

Giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả;

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ RATIO Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp phát máy tính, điện thoại và sim phục vụ cho công việc;

Được làm việc trong môi trường lịch sự và chuyên nghiệp trong lĩnh vực Y tế, Thẩm mỹ từ các Bác sĩ chuyên môn, y tá cho đến các bộ phận khác,...;

Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, sử dụng dịch vụ làm đẹp với mức ưu đãi cho CBNV,...;

Tham gia các buổi hoạt động đào tạo phát triển sự nghiệp bên ngoài và nội bộ Công ty tổ chức hàng tháng/quý;

Tham gia nhiều hoạt động xã hội, teambuilding và du lịch cùng Công ty hàng năm;

Làm việc, phát triển và thăng tiến trong môi trường năng động, trẻ trung;

Tham gia BHXH, BHYT theo bộ Luật Lao động (áp dụng cho nhân viên chính thức).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ RATIO

