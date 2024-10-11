Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của phòng mua hàng. Xây dựng và triển khai chiến lược mua hàng để đảm bảo nguồn cung ứng nguyên phụ liệu chất lượng, đáp ứng tiến độ sản xuất. Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp trong và ngoài nước, thương lượng và đàm phán hợp đồng để đạt được giá cả và điều kiện mua hàng tốt nhất. Quản lý và kiểm soát ngân sách mua hàng, tối ưu hóa chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và thời gian cung ứng. Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan (sản xuất, thiết kế, kế toán) để đảm bảo quy trình sản xuất suôn sẻ. Theo dõi và phân tích các xu hướng thị trường để điều chỉnh chiến lược mua hàng phù hợp với xu hướng thời trang và nhu cầu tiêu dùng. Xây dựng, quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên trong phòng mua hàng.
Quản lý, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của phòng mua hàng.
Xây dựng và triển khai chiến lược mua hàng để đảm bảo nguồn cung ứng nguyên phụ liệu chất lượng, đáp ứng tiến độ sản xuất.
Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp trong và ngoài nước, thương lượng và đàm phán hợp đồng để đạt được giá cả và điều kiện mua hàng tốt nhất.
Quản lý và kiểm soát ngân sách mua hàng, tối ưu hóa chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và thời gian cung ứng.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan (sản xuất, thiết kế, kế toán) để đảm bảo quy trình sản xuất suôn sẻ.
Theo dõi và phân tích các xu hướng thị trường để điều chỉnh chiến lược mua hàng phù hợp với xu hướng thời trang và nhu cầu tiêu dùng.
Xây dựng, quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên trong phòng mua hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Chuỗi cung ứng hoặc các ngành liên quan. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng, đặc biệt là trong ngành may mặc, thời trang. Kỹ năng đàm phán, thương lượng, am hiểu về các loại nguyên phụ liệu trong ngành may mặc. Khả năng quản lý và lập kế hoạch mua hàng hiệu quả. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhóm và giải quyết vấn đề. Sử dụng được các phần mềm liên quan đến quản lý mua hàng.
Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Chuỗi cung ứng hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng, đặc biệt là trong ngành may mặc, thời trang.
Kỹ năng đàm phán, thương lượng, am hiểu về các loại nguyên phụ liệu trong ngành may mặc.
Khả năng quản lý và lập kế hoạch mua hàng hiệu quả.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhóm và giải quyết vấn đề.
Sử dụng được các phần mềm liên quan đến quản lý mua hàng.

Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn. Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty: Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng theo doanh thu của công ty Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định Phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa, du lịch, hiếu/hỉ, chăm sóc sức khỏe, Tăng lương có thể đề xuất theo năng lực.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty: Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng theo doanh thu của công ty
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định
Phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa, du lịch, hiếu/hỉ, chăm sóc sức khỏe,
Tăng lương có thể đề xuất theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 55 đường Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

