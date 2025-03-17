Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25 - 27 đường số 4, phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng nhân sự

Lãnh đạo đội ngũ HR, tối ưu quy trình tuyển dụng, đảm bảo nhu cầu nhân tài được đáp ứng

Lập kế hoạch và triển khai chương trình đào tạo, quản lý nhân sự, nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu suất làm việc của đội ngũ

Phát triển và duy trì các kênh tuyển dụng đa dạng (như mạng xã hội, nền tảng tuyển dụng, tuyển dụng tại các trường học, sự kiện ngành nghề,...

Xây dựng mối quan hệ hợp tác với KOL/KOC, các tổ chức MCN, trường học và các nguồn tài nguyên khác, mở rộng nguồn nhân lực

Định kỳ đánh giá hiệu quả của từng kênh tuyển dụng, hoàn thiện quy trình tuyển dụng, nâng cao hiệu quả và chất lượng tuyển dụng

Theo dõi dữ liệu tuyển dụng và hiệu suất của các Idol, đưa ra các đề xuất tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả tổng thể của đội ngũ

Định kỳ viết báo cáo tuyển dụng và đào tạo, báo cáo tiến độ và kết quả cho ban quản lý

Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng Idol TikTok, phát hiện tài năng tiềm năng, xây dựng nguồn nhân lực Host Livestream

Thiết kế và triển khai hệ thống đào tạo cho Idol, nâng cao kỹ năng livestream, khả năng sáng tạo nội dung và khả năng quản lý fan của Idol.

Theo dõi hiệu suất của Idol, cung cấp hướng dẫn cá nhân hóa, giúp Idol phát triển nhanh chóng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học

Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan như Quản trị Nhân sự, Tâm lý học, Marketing,...

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên quan đến HR, có hơn 6 tháng kinh nghiệm quản lý đội ngũ

Khả năng đa dạng hoá kênh tuyển dụng, quen thuộc với việc xây dựng và phát triển các kênh tuyển dụng đa dạng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng và quản lý Idol trong ngành livestream

Thành thạo sử dụng các công cụ tuyển dụng và phần mềm văn phòng (như Excel, Word, hệ thống HR)

Năng động, sáng tạo, có trách nhiệm, đam mê công việc tuyển dụng và đào tạo

Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Trung

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cứng từ 20tr-30tr (deal dựa trên năng lực) + Thưởng hiệu suất

Sẽ được đào tạo định kỳ, nâng cao kỹ năng chuyên môn về tuyển dụng và quản lý đội ngũ

Đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước với mức cao so với mặt bằng chung.

Nghỉ, lễ Tết đầy đủ theo quy định của Nhà nước

Cơ sở vật chất đầy đủ trang thiết bị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry

