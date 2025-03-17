Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 25

- 27 đường số 4, phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng nhân sự
Lãnh đạo đội ngũ HR, tối ưu quy trình tuyển dụng, đảm bảo nhu cầu nhân tài được đáp ứng
Lập kế hoạch và triển khai chương trình đào tạo, quản lý nhân sự, nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu suất làm việc của đội ngũ
Phát triển và duy trì các kênh tuyển dụng đa dạng (như mạng xã hội, nền tảng tuyển dụng, tuyển dụng tại các trường học, sự kiện ngành nghề,...
Xây dựng mối quan hệ hợp tác với KOL/KOC, các tổ chức MCN, trường học và các nguồn tài nguyên khác, mở rộng nguồn nhân lực
Định kỳ đánh giá hiệu quả của từng kênh tuyển dụng, hoàn thiện quy trình tuyển dụng, nâng cao hiệu quả và chất lượng tuyển dụng
Theo dõi dữ liệu tuyển dụng và hiệu suất của các Idol, đưa ra các đề xuất tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả tổng thể của đội ngũ
Định kỳ viết báo cáo tuyển dụng và đào tạo, báo cáo tiến độ và kết quả cho ban quản lý
Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng Idol TikTok, phát hiện tài năng tiềm năng, xây dựng nguồn nhân lực Host Livestream
Thiết kế và triển khai hệ thống đào tạo cho Idol, nâng cao kỹ năng livestream, khả năng sáng tạo nội dung và khả năng quản lý fan của Idol.
Theo dõi hiệu suất của Idol, cung cấp hướng dẫn cá nhân hóa, giúp Idol phát triển nhanh chóng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học
Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan như Quản trị Nhân sự, Tâm lý học, Marketing,...
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên quan đến HR, có hơn 6 tháng kinh nghiệm quản lý đội ngũ
Khả năng đa dạng hoá kênh tuyển dụng, quen thuộc với việc xây dựng và phát triển các kênh tuyển dụng đa dạng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng và quản lý Idol trong ngành livestream
Thành thạo sử dụng các công cụ tuyển dụng và phần mềm văn phòng (như Excel, Word, hệ thống HR)
Năng động, sáng tạo, có trách nhiệm, đam mê công việc tuyển dụng và đào tạo
Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Trung

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cứng từ 20tr-30tr (deal dựa trên năng lực) + Thưởng hiệu suất
Sẽ được đào tạo định kỳ, nâng cao kỹ năng chuyên môn về tuyển dụng và quản lý đội ngũ
Đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước với mức cao so với mặt bằng chung.
Nghỉ, lễ Tết đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Cơ sở vật chất đầy đủ trang thiết bị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 25-27 Đường số 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

