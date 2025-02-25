Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 Trần Triệu Luật, Pường 06, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự theo chiến lược của Công ty trong từng giai đoạn phát triển

Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, triển khai các dự án tuyển dụng, xây dựng thương hiệu tuyển dụng nhằm thu hút, đáp ứng nguồn nhân lực phù hợp và kịp thời cho Công ty.

Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự.

Kết hợp với các Trưởng bộ phận tiến hành xây dựng lại chức năng nhiệm vụ/ mô tả công việc của các vị trí công việc/ phòng ban;

Xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý hợp đồng, tiền lương v.v

Xây dựng, triển khai, vận hành và kiểm soát hệ thống chỉ tiêu (KPIs) đánh giá nhân sự, quản trị hiệu suất làm việc của CBNV, làm cơ sở cho các hoạt động sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp, hiệu quả.

Tham mưu, đề xuất BGĐ các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự: Xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của Công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, các phương án về lương thưởng, phúc lợi, BHXH cho người lao động...

Xây dựng và kiểm soát hoạt động đào tạo và phát triển tổ chức, đảm bảo hiệu quả của các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tiềm năng trong nội bộ và tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp/ hiệu quả.

Xây dựng, quản lý, giám sát công tác tổ chức định hướng, đào tạo hội nhập cho nhân viên mới

Xây dựng lại nội quy lao động, hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và triển khai, giám sát việc chấp hành các nội quy đó.

Xây dựng, bổ sung, cập nhật hệ thống các quy trình, quy định, biểu mẫu liên quan đến hoạt động nhân sự.

Giải quyết các công việc liên quan đến quan hệ, kỷ luật lao động, thi đua, khen thưởng nhằm đảm bảo đoàn kết nội bộ nâng cao văn hóa công ty

Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty, kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

Quản lý về hành chính, văn phòng đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, tiện nghi.

Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong phòng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng nhiệm vụ của phòng HCNS.

Xây dựng các chương trình gắn kết CBNV, văn hóa doanh nghiệp, duy trì môi trường làm việc gắn kết và hiệu quả.

Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Cập nhật các chính sách pháp luật trong Công ty giúp giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3- 5 năm kinh nghiệm làm vị trí trưởng phòng Nhân sự hoặc các vị trí tương đương trở lên;

Độ tuổi: 30- 40

Có kiến thức chuyên môn tốt về quản trị nhân lực, tâm lý học, nghệ thuật đối nhân xử thế;

Trung thực, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, có kỹ năng xử lý tình huống tốt;

Thể hiện năng lực trong các lĩnh vực chức năng nhân sự cốt lõi bao gồm: phát triển chính sách, đào tạo, quan hệ nhân viên, huấn luyện quản lý, huấn luyện nhân viên, lập kế hoạch phát triển nhân sự, phát triển tổ chức, thiết kế tổ chức, ...;

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, sáng tạo và chịu được áp lực công việc cao.

Có kinh nghiệm và hiểu biết về Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, thuế TNCN, chuyên môn nhân sự và quản trị hành chính, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các startup có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Tại Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 7 ( Từ 8h30 – 18h00, nghỉ trưa từ 12h00 – 13h30)

Môi trường làm việc năng động,

Thưởng theo năng lực làm việc; thưởng lương tháng 13, thưởng sinh nhật, lễ, tết , thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ

Đóng BHXH, BHYT theo quy định

Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hàng quý: Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

Các chế độ khác theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin