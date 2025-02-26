Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 6, tòa nhà Vietcombank Kỳ Đồng, số 13

- 13 Bis Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty TNHH một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Công ty) cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
Mô tả công việc
- Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh và các công việc khác được lãnh đạo phòng giao.
- Thực hiện tìm kiếm, tiếp cận, phát triển khách hàng cho thuê tài chính, duy trì quan hệ với khách hàng hiện có.
- Lập hồ sơ cho thuê tài chính; thẩm định, thực hiện các thủ tục cấp tín dụng cho khách hàng.
- Quản lý khách hàng cho thuê tài chính (Theo dõi, đôn đốc khách hàng trả gốc, lãi, phí đầy đủ và đúng hạn; kiểm kê tài sản; theo dõi tình hình hoạt động của khách hàng, kịp thời phát hiện và xử lý các rủi ro phát sinh; chăm sóc và duy trì quan hệ thường xuyên với các khách hàng cho thuê tài chính).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà 25T1 N05 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

