Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty TNHH một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Công ty) cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Mô tả công việc

- Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh và các công việc khác được lãnh đạo phòng giao.

- Thực hiện tìm kiếm, tiếp cận, phát triển khách hàng cho thuê tài chính, duy trì quan hệ với khách hàng hiện có.

- Lập hồ sơ cho thuê tài chính; thẩm định, thực hiện các thủ tục cấp tín dụng cho khách hàng.

- Quản lý khách hàng cho thuê tài chính (Theo dõi, đôn đốc khách hàng trả gốc, lãi, phí đầy đủ và đúng hạn; kiểm kê tài sản; theo dõi tình hình hoạt động của khách hàng, kịp thời phát hiện và xử lý các rủi ro phát sinh; chăm sóc và duy trì quan hệ thường xuyên với các khách hàng cho thuê tài chính).