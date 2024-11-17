Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & TMDV HẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & TMDV HẢI HƯNG
- Hồ Chí Minh: 252 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng các dịch vụ như: chăm sóc da, gội đầu dưỡng sinh, ngâm chân, massage body, gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho Mẹ và Bé, ...
Đón tiếp khách hàng tại Spa;
Tiếp nhận & giải đáp khiếu nại/ góp ý của khách hàng
Quản lý hồ sơ khách hàng và chăm sóc hậu mãi cho khách hàng;
Tư vấn và giải đáp thắc mắc với khách hàng;
Đặt và sếp xếp lịch hẹn với khách đến Spa;
Kết hợp với các bộ phận khác cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng;
Các công việc theo sự sắp xếp của Quản lý.
Thời gian làm việc 8h/ngày, nghỉ 01 ngày không cố định trong tuần, theo sự sắp xếp của quản lý
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Siêng năng, chịu khó học hỏi
Ngoại hình ưa nhìn. Nhanh nhẹn, trung thực
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn về mảng mẹ & bé hoặc mỹ phẩm, làm đẹp, spa;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (excel, word);
Kỹ năng làm việc nhóm
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & TMDV HẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về kiến thức chuyên môn về sản phẩm Mẹ và Bé.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến;
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh tháng/Quý/cuối năm, thưởng Tết
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành
Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & TMDV HẢI HƯNG
