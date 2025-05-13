Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, Victory Tower, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Lên ý tưởng và kế hoạch cho các video quảng bá như: giới thiệu game blockchain, hướng dẫn sử dụng NFT, hoặc phỏng vấn KOL.

- Biên tập video bằng phần mềm chuyên nghiệp như Adobe Premiere hoặc Final Cut Pro.

- Phối hợp với đội ngũ marketing để đảm bảo video phù hợp với chiến lược thương hiệu.

- Quản lý lịch trình sản xuất và đảm bảo hoàn thành đúng hạn.

- Theo dõi xu hướng video marketing trong ngành blockchain và crypto để đề xuất ý tưởng sáng tạo.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay phim và biên tập video.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Premiere, After Effects , hoặc tương tự.

- Khả năng sáng tạo, lên ý tưởng nội dung video hấp dẫn

- Hiểu biết về blockchain, crypto, hoặc game là lợi thế.

- Có portfolio thể hiện các video đã thực hiện.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 14.000.000 – 18.000.000 (thỏa thuận tùy năng lực)

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành.

- Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.

- Du lịch, teambuilding hằng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

