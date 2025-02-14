Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 86 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Biên tập hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ video trên các nền tảng Youtube và TikTok của công ty.
Quay phim, chụp hình theo kịch bản/kế hoạch.
Sáng tạo các nội dung hình ảnh và video Viral cho thương hiệu.
Có kế hoạch định hướng phát triển cho kênh Youtube và TikTok của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành có liên quan.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video: Adobe Premiere, Adobe After Effects...
Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và các công cụ hỗ trợ khác.
Có tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo, giàu ý tưởng và chủ động trong công việc.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Tay nghề giỏi, chuyên môn cao, đạo đức tốt.
Chịu được áp lực công việc cao.
Là người sôi nổi trên mạng xã hội là một lợi thế.
Có định hướng gắn bó lâu dài với VinaOrganic.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP HẤP DẪN: 10 - 15M
Lương thưởng tháng 13.
Review tăng lương 2 lần/năm.
Chế độ tăng lương hấp dẫn: Được review ngay khi bạn là nhân viên xuất sắc mà không cần chờ tới kỳ check point.
Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ.
Được đào tạo chuyên sâu về Marketing.
Được cấp phát máy tính làm việc.
Nghỉ phép 12 ngày/năm.
Thưởng các ngày lễ: 30/4 – 1/5, Quốc Khánh (2/9), Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán.
Được tổ chức sinh nhật và được tặng quà theo cơ chế công ty.
Được tặng quà vào các dịp lễ: 8/3, 20/10, trung thu...
Quà tặng cho các bé thiếu nhi 1/6, rằm trung thu...
Tổ chức tham gia các hoạt động công đoàn thường niên: Halloween, Noel...
Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho các nhân viên giao lưu: bóng đá, cầu lông, chơi game, ca nhạc...
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước.
Chế độ du lịch nghỉ mát: 1 năm / 1 lần.
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội học tập, thăng tiến, nhiều chế độ đãi ngộ và quan tâm người lao động.
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm theo chỉ tiêu.
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 và 8h00 – 12h00 sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 86 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

