Tuyển Video Editor CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 259 Lê Quang Định, Phường 7, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

video bài giảng e-learning

cắt ghép, thêm phụ đề, tối ưu chất lượng video

motion graphics, hiệu ứng chuyển cảnh

thư viện video cho hệ thống LMS

Designer & AI Engineer

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Premiere Pro hoặc CapCut

AI hỗ trợ dựng video

dựng video bài giảng, khóa học online, hoặc video quảng cáo

e-learning, edtech, agency sản xuất nội dung số

thiết kế hình ảnh, cắt ghép video mượt mà

Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận 15-20tr/tháng + phụ cấp (nếu có).

Thưởng theo năng lực và thưởng OKR

Performance review 2 lần/năm

Được đào tạo AI hỗ trợ dựng video

Hỗ trợ học tập & đào tạo miễn phí

với đa dạng chủ đề

Môi trường GenZ năng động

Teabreak, hoạt động nội bộ hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin