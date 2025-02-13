Tuyển Video Editor CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 259 Lê Quang Định, Phường 7, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
video bài giảng e-learning
cắt ghép, thêm phụ đề, tối ưu chất lượng video
motion graphics, hiệu ứng chuyển cảnh
thư viện video cho hệ thống LMS
Designer & AI Engineer
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Premiere Pro hoặc CapCut
Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận 15-20tr/tháng + phụ cấp (nếu có).
Thưởng theo năng lực và thưởng OKR
Performance review 2 lần/năm
Được đào tạo AI hỗ trợ dựng video
Hỗ trợ học tập & đào tạo miễn phí
với đa dạng chủ đề
Môi trường GenZ năng động
Teabreak, hoạt động nội bộ hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH
