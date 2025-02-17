Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 256/55 TX 25, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như banner, poster, brochure, infographic cho các kênh truyền thông của công ty (Facebook, website, TikTok, YouTube).

Chỉnh sửa video cho TikTok, Facebook và Youtube

Tạo nội dung hình ảnh cho các bài viết trên Facebook và website

Tối ưu hóa nội dung hình ảnh để thu hút người theo dõi và tăng tương tác

Phối hợp với team Marketing triển khai các chiến dịch marketing trên các kênh truyền thông.

Hỗ trợ quản lý và phát triển các kênh truyền thông của công ty, bao gồm: fanpage Facebook, Group Facebook, TikTok, Instagram và website.

Quay chụp công trình kiến trúc, nội thất do Thịnh Phát thiết kế và thi công (nhà ở, biệt thự, văn phòng, khách sạn, resort,..)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ, Mỹ thuật, Marketing, hoặc các ngành có liên quan.

Tối thiểu có 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Design, Marketing,...

Ưu tiên các bạn nam trẻ tuổi, năng động, có định hướng thăng tiến trong công việc, sẵn sàng đi công tác.

Là người chủ động trong công việc, có khả năng sáng tạo, yêu nghề, đặc biệt cẩn thận, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết trong công việc, làm việc sáng tạo

Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế; Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim, flycam.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng theo năng lực.

Phụ cấp đi công trình.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội phát triển, đào tạo nâng cao kỹ năng.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

