Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118 Đường số 2, Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Dựa vào các Source quay có sẵn để biên tập, dựng thành Video mang tính thu hút; Độc đáo; Sáng tạo cho các nền tảng Youtube, Facebook, Tiktok...

- Tham gia cùng Team quay, Team Biên tập viên để thảo luận các ý tưởng làm Video đổi mới, sáng tạo.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tư duy cởi mở, đổi mới sáng tạo không ngừng

- Yêu cầu đặc biệt cao về sự chủ động và tinh thần trách nhiệm!

- Có tố chất, năng khiếu về thẩm mỹ. Cần đặc biệt tỉ mỉ, chỉn chu!

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên. Sử dụng thành thạo các công cụ như: Adobe, Premiere, After Effects,...

- Kỹ năng làm việc với âm thanh và đồ họa chuyển động là một lợi thế.

- Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng

- Có hiểu biết về màu sắc, bố cục, setup không gian, bối cảnh quay,... là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15 - 20 triệu (Có thể thỏa thuận thêm theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

