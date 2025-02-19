Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ACI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ACI GROUP
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: The Global City, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường An Phú (dự kiến Tháng 5), Quận 2, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quay và Dựng cho các thương hiệu mỹ phẩm:
Thông tin tham khảo nhóm sản phẩm Chính:
- Tiktok: Oliadi Cosmetic
- Fanpage: Oliadi Cosmetic
- Shoppe: Oliadi Cosmetic Official (Mall)
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
:
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ACI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
1. Lương thưởng và phúc lợi
- Lương cứng : 12.000.000 - 15.000.000đ.
- Phụ cấp 870.000đ/tháng (cơm, chuyên cần,..)
- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.
- Review lương định kỳ 1 lần/năm.
- Thưởng lương tháng 13.
- Có khu pantry công ty cung cấp đồ ăn vặt.
- Đóng BHXH, khám sức khỏe định kỳ, du lịch,...
- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng (tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
2. Cơ hội phát triển:
- Có studio nội bộ, thiết bị quay và dựng xịn xò:
+ Máy quay Blackmagic Pocket 6K, Sony A7,....
+ Đầy đủ đèn, Lens,...
+ 2 màn Dell Ultrasharp, thiết bị dựng cấu hình cao (CPU: i7-10700K; VGA: GTX1050 Ti; Ram: 32Gb; SSD: 256Gb; HDD: 3Tb)
- Làm việc trực tiếp với Co-Founder, cơ hội được tư vấn và định hướng nghề nghiệp.
- Được tham gia xuyên suốt quá trình tạo ra 1 video hoàn chỉnh.
- Môi trường startup trẻ, văn hóa thẳng thắn, cởi mở, tôn trọng, đoàn kết.
- Cơ hội thăng tiến lên Chuyên viên => Trưởng nhóm Quay dựng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ACI GROUP
