Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ACI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: The Global City, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường An Phú (dự kiến Tháng 5), Quận 2, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quay và Dựng cho các thương hiệu mỹ phẩm:

Thông tin tham khảo nhóm sản phẩm Chính:

- Tiktok: Oliadi Cosmetic

- Fanpage: Oliadi Cosmetic

- Shoppe: Oliadi Cosmetic Official (Mall)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

:

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ACI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng và phúc lợi

- Lương cứng : 12.000.000 - 15.000.000đ.

- Phụ cấp 870.000đ/tháng (cơm, chuyên cần,..)

- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

- Review lương định kỳ 1 lần/năm.

- Thưởng lương tháng 13.

- Có khu pantry công ty cung cấp đồ ăn vặt.

- Đóng BHXH, khám sức khỏe định kỳ, du lịch,...

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng (tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.



2. Cơ hội phát triển:

- Có studio nội bộ, thiết bị quay và dựng xịn xò:

+ Máy quay Blackmagic Pocket 6K, Sony A7,....

+ Đầy đủ đèn, Lens,...

+ 2 màn Dell Ultrasharp, thiết bị dựng cấu hình cao (CPU: i7-10700K; VGA: GTX1050 Ti; Ram: 32Gb; SSD: 256Gb; HDD: 3Tb)

- Làm việc trực tiếp với Co-Founder, cơ hội được tư vấn và định hướng nghề nghiệp.

- Được tham gia xuyên suốt quá trình tạo ra 1 video hoàn chỉnh.

- Môi trường startup trẻ, văn hóa thẳng thắn, cởi mở, tôn trọng, đoàn kết.

- Cơ hội thăng tiến lên Chuyên viên => Trưởng nhóm Quay dựng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ACI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin