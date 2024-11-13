Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện Đất Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Biên tập, dựng các Video giải trí, sáng tạo theo yêu cầu, tiêu chuẩn Công ty đưa ra

Được đào tạo kiến thức và kỹ năng sử dụng các phần mềm làm ảnh cũng như video: Premiere, After Effects, Photoshop, Adobe Audition, Cubase....

Được đào tạo kiến thức và kỹ năng để tạo ra một sản phẩm video hoàn chỉnh, chất lượng

Được đào tạo về thẩm mỹ, kiến thức về video cũng như các nền tảng video: Youtube, tiktok, facebook

Lộ trình: Học việc (1 tháng) - Thử việc (1 tháng) - Chính thức

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp

Có khả năng sáng tạo, phát sinh ý tưởng hay

Trung thực, chăm chỉ, nguyên tắc.. Khuyến khích phát triển sự nghiệp cùng Công ty.

Yêu thích các nền tảng Tiktok, Youtube,...

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện Đất Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Không mất học phí, không mất bất kỳ một chi phí nào phát sinh

Hỗ trợ cơm trưa, gửi xe hàng tháng

Được cung cấp máy móc, thiết bị hỗ trợ trong thời gian học việc

Quá trình học việc nếu phù hợp thì sẽ được tuyển dụng vào công ty làm việc.

Được kèm cặp 1:1 bởi các leader có chuyên môn cao

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, kích thích sự phát triển cá nhân cao.

Đồng nghiệp, đội nhóm cởi mở, thân thiện, giúp đỡ nhau.

Điều kiện làm việc: Đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công việc.

Môi trường văn minh, tích cực, nói không với các hoạt động tiêu cực, thiếu văn minh.

Làm việc trong môi trường quốc tế, trẻ trung năng động, tôn trọng sự phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện Đất Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin