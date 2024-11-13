Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện Đất Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện Đất Việt
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Biên tập, dựng các Video giải trí, sáng tạo theo yêu cầu, tiêu chuẩn Công ty đưa ra
Được đào tạo kiến thức và kỹ năng sử dụng các phần mềm làm ảnh cũng như video: Premiere, After Effects, Photoshop, Adobe Audition, Cubase....
Được đào tạo kiến thức và kỹ năng để tạo ra một sản phẩm video hoàn chỉnh, chất lượng
Được đào tạo về thẩm mỹ, kiến thức về video cũng như các nền tảng video: Youtube, tiktok, facebook
Lộ trình: Học việc (1 tháng) - Thử việc (1 tháng) - Chính thức
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu bằng cấp
Có khả năng sáng tạo, phát sinh ý tưởng hay
Trung thực, chăm chỉ, nguyên tắc.. Khuyến khích phát triển sự nghiệp cùng Công ty.
Yêu thích các nền tảng Tiktok, Youtube,...
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện Đất Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Không mất học phí, không mất bất kỳ một chi phí nào phát sinh
Hỗ trợ cơm trưa, gửi xe hàng tháng
Được cung cấp máy móc, thiết bị hỗ trợ trong thời gian học việc
Quá trình học việc nếu phù hợp thì sẽ được tuyển dụng vào công ty làm việc.
Được kèm cặp 1:1 bởi các leader có chuyên môn cao
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, kích thích sự phát triển cá nhân cao.
Đồng nghiệp, đội nhóm cởi mở, thân thiện, giúp đỡ nhau.
Điều kiện làm việc: Đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công việc.
Môi trường văn minh, tích cực, nói không với các hoạt động tiêu cực, thiếu văn minh.
Làm việc trong môi trường quốc tế, trẻ trung năng động, tôn trọng sự phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện Đất Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI