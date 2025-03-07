Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 31 - 32 Lô 2 Khu Đô Thị Yên Hòa (ngõ 2 Trần Kim Xuyến ...), Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Quay phim các sự kiện của Công ty.

- Quay phim các video bài giảng, Video Viral được lên kịch bản trước

- Set up hiện trường Video: Ánh sáng, bố cục cảnh quay, Đạo diện hình ảnh, thư ký trường quay.

- Biên soạn kịch bản chi tiết dựa vào dữ liệu kịch bản có sẵn

- Biên tập video (sự kiện, hình ảnh, phóng sự ...) thực hiện hậu kỳ (cắt ghép, hiệu ứng, âm thanh, màu sắc ...)

- Hỗ trợ các công việc liên quan đến truyền thông media

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm quay và sử dụng thành thạo các thiết bị quay.

- Có kiến thức và kinh nghiệm về đồ họa và chỉnh sửa video.

- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim và thiết kế hình ảnh như: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,....

- Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: lương cứng từ 9 - 11 triệu/tháng + thu nhập từ 13-15 triệu

- Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8 / 3, 2 / 9 / 20 / 10...), tháng lương 13 và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất...);

- Được tham gia các khoá học Tiếng Anh tại Trung tâm HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

- Được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... và các chế độ khác theo luật quy định.

Cơ hội phát triển:

- Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp trẻ tài năng, đam mê, và có lý tưởng lớn.

- Nâng cao đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ

- Môi trường làm việc & Hoạt động đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

