Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
- Hà Nội: Số nhà 31
- 32 Lô 2 Khu Đô Thị Yên Hòa (ngõ 2 Trần Kim Xuyến ...), Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Quay phim các sự kiện của Công ty.
- Quay phim các video bài giảng, Video Viral được lên kịch bản trước
- Set up hiện trường Video: Ánh sáng, bố cục cảnh quay, Đạo diện hình ảnh, thư ký trường quay.
- Biên soạn kịch bản chi tiết dựa vào dữ liệu kịch bản có sẵn
- Biên tập video (sự kiện, hình ảnh, phóng sự ...) thực hiện hậu kỳ (cắt ghép, hiệu ứng, âm thanh, màu sắc ...)
- Hỗ trợ các công việc liên quan đến truyền thông media
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức và kinh nghiệm về đồ họa và chỉnh sửa video.
- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim và thiết kế hình ảnh như: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,....
- Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8 / 3, 2 / 9 / 20 / 10...), tháng lương 13 và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất...);
- Được tham gia các khoá học Tiếng Anh tại Trung tâm HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.
- Được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... và các chế độ khác theo luật quy định.
Cơ hội phát triển:
- Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp trẻ tài năng, đam mê, và có lý tưởng lớn.
- Nâng cao đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ
- Môi trường làm việc & Hoạt động đa dạng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
