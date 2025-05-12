Tuyển Video Editor CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Video Editor CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

CELLPHONES
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
CELLPHONES

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CELLPHONES

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Đọc hiểu, nắm rõ nội dung hình ảnh của kịch bản được thống nhất bởi team Social PR để cắt ghép các video footage, xử lý hậu kỳ để tạo thành video quảng cáo/ video nội dung bổ ích/ video giải trí hoàn chỉnh.
Đảm bảo mạch video phù hợp insight của người xem nơi video đó được đăng tải (Youtube/ TikTok/ Billboard/ Online news)
Xử lý hậu kỳ hình ảnh chụp sản phẩm, ảnh chụp người mẫu với sản phẩm, hình ảnh sự kiện, hình ảnh hoạt náo tại cửa hàng khi có yêu cầu
Phối hợp cùng team Social/ PR đưa ra hướng cải tiến kịch bản, sử dụng hiệu ứng phù hợp, học hỏi từ đối thủ và các xu hướng trên mạng xã hội để tăng sức hút cho video (cả AWO video và video quảng cáo)
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và BGĐ

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Thái độ / Tính cách
Chăm chỉ, thích thử thách, chịu áp lực tốt
Yêu thích công nghệ là một lợi thế
Không sợ đổi mới, dám sai và sửa sai
b. Kỹ năng
Kỹ năng quản lý dự án
Kỹ năng giao tiếp khi làm việc với đội ngũ sản xuất, đồng nghiệp và cấp trên
Sáng tạo, nhạy với các xu hướng, vận dụng xu hướng vào thành phẩm một cách tinh tế
Kỹ năng tự học tốt
c. Kiến thức chuyên môn
Sử dụng thành thạo các phần mềm trong bộ công cụ biên tập video (vd: Capcut, Premiere Pro, After Effect,Photoshop, Davinci Resolve)
Sử dụng thành thạo máy ảnh và các thiết bị hỗ trợ máy ảnh để quay phim, chụp ảnh (Sony, DJI…)
Hiểu về 3D và sử dụng các phần mềm chuyên dụng là một lợi thế (vd: Blender….)
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, góc máy, bố cục
Có hiểu biết về các yêu cầu về nội dung và định dạng chuẩn của các mẫu quảng cáo trên các nền tảng social như: Facebook, TikTok, Instagram, Banner ads…
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm làm việc ở agency quảng cáo/ production house/ các thương hiệu thương mại điện tử

Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 14 triệu - 16 triệu hoặc thương lượng theo năng lực
14 triệu - 16 triệu h
Tham gia đầy đủ các chính sách về BHXH, Phép năm… theo Luật Lao động
Có cơ hội thăng tiến cao và nhận được nhiều kinh nghiệm về bán lẻ.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân.
Thưởng cuối năm từ 1,5-3 tháng thu nhập
Địa điểm và thời gian làm việc:
Thời gian làm việc: 8h30-12h hoặc 13h30 - 17h30 (Thứ 2 - Thứ 7, Thứ 7 có thể làm online)
Địa điểm làm việc: 350-352 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CELLPHONES

CELLPHONES

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang

