Tuyển Video Editor Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Video Editor Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Video Editor

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Đọc hiểu, nắm rõ nội dung hình ảnh của kịch bản được thống nhất bởi team Social PR để cắt ghép các video footage, xử lý hậu kỳ để tạo thành video quảng cáo/ video nội dung bổ ích/ video giải trí hoàn chỉnh.
Đảm bảo mạch video phù hợp insight của người xem nơi video đó được đăng tải (Youtube/ TikTok/ Billboard/ Online news)
Xử lý hậu kỳ hình ảnh chụp sản phẩm, ảnh chụp người mẫu với sản phẩm, hình ảnh sự kiện, hình ảnh hoạt náo tại cửa hàng khi có yêu cầu
Phối hợp cùng team Social/ PR đưa ra hướng cải tiến kịch bản, sử dụng hiệu ứng phù hợp, học hỏi từ đối thủ và các xu hướng trên mạng xã hội để tăng sức hút cho video (cả AWO video và video quảng cáo)
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và BGĐ

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Thái độ / Tính cách
Chăm chỉ, thích thử thách, chịu áp lực tốt
Yêu thích công nghệ là một lợi thế
Không sợ đổi mới, dám sai và sửa sai
b. Kỹ năng
Kỹ năng quản lý dự án
Kỹ năng giao tiếp khi làm việc với đội ngũ sản xuất, đồng nghiệp và cấp trên
Sáng tạo, nhạy với các xu hướng, vận dụng xu hướng vào thành phẩm một cách tinh tế
Kỹ năng tự học tốt
c. Kiến thức chuyên môn
Sử dụng thành thạo các phần mềm trong bộ công cụ biên tập video (vd: Capcut, Premiere Pro, After Effect,Photoshop, Davinci Resolve)
Sử dụng thành thạo máy ảnh và các thiết bị hỗ trợ máy ảnh để quay phim, chụp ảnh (Sony, DJI…)
Hiểu về 3D và sử dụng các phần mềm chuyên dụng là một lợi thế (vd: Blender….)
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, góc máy, bố cục
Có hiểu biết về các yêu cầu về nội dung và định dạng chuẩn của các mẫu quảng cáo trên các nền tảng social như: Facebook, TikTok, Instagram, Banner ads…
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm làm việc ở agency quảng cáo/ production house/ các thương hiệu thương mại điện tử

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 14 triệu - 16 triệu hoặc thương lượng theo năng lực
14 triệu - 16 triệu h
Tham gia đầy đủ các chính sách về BHXH, Phép năm… theo Luật Lao động
Có cơ hội thăng tiến cao và nhận được nhiều kinh nghiệm về bán lẻ.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân.
Thưởng cuối năm từ 1,5-3 tháng thu nhập
Địa điểm và thời gian làm việc:
Thời gian làm việc: 8h30-12h hoặc 13h30 - 17h30 (Thứ 2 - Thứ 7, Thứ 7 có thể làm online)
Địa điểm làm việc: 350-352 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30B Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-video-editor-thu-nhap-14-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job357570
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian
Tuyển Video Editor Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 2 USD
Crossian
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 900 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian
Tuyển Video Editor Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 2 USD
Crossian
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 900 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Video Editor CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ACI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ACI GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty cổ phần Trần Doãn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần Trần Doãn
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TV HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TV HUB
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Video Editor Trường Quốc tế TIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Trường Quốc tế TIS
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH OQR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH OQR
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TIMEHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TIMEHOUSE
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Vietnam Booking làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Vietnam Booking
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM
Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công Ty TNHH Truyền Thông Ong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Truyền Thông Ong
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor Equest Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Equest Education Group
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH SX-TM ARTSTUFF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SX-TM ARTSTUFF
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PIXIE RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH PIXIE RETAIL
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH GLODIVAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GLODIVAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm