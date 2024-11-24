Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Đảm nhiệm các công việc của phòng Kỹ thuật thi công - mảng xây dựng:
Lập kế hoạch, triển khai và giám sát các dự án thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn của các công trình.
Kiểm soát khối lượng, vật tư, máy móc thi công của dự án.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để đảm bảo dự án diễn ra an toàn, đúng tiến độ.
Lập các báo cáo sản lượng, kế hoạch vật tư và các báo cáo kỹ thuật khác.
Thực hiện các công tác khác do Ban Giám đốc giao phó.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.
Đã có kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí Lead xây dựng từ 5 năm trở lên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng
Được đào tạo về kỹ năng chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Xét tăng lương định kỳ dựa trên hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY
