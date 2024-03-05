Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

- Theo dõi đơn hàng giao cho khách, xử lý phát sinh với đơn vị vận chuyển - Xây dựng nội dung, hình ảnh sản phẩm, đăng bài, đẩy bài trên các trang online, các trang thương mại điện tử - Lập kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng tiềm năng - Thống kê, báo cáo công việc hàng tuần, báo cáo khi phát sinh - Các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ

- Quản lý, vận hành các trang bán hàng của Công ty trên các sàn TMĐT, fanpage

- Tốt nghiệp CĐ trở lên, chuyên ngành Marketing, Báo chí, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành có liên quan - Kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng ở vị trí tương đương - Giao tiếp tốt, chăm chỉ, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao.

Quyền lợi

- Nghỉ chiều T7, CN

- Lương, thưởng tháng 13, các ngày lễ tết, chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty

- BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước

- Được cung cấp công cụ, dụng cụ làm việc

- Chiết khấu khi sử dụng sản phẩm của Công ty

- Nhiều cơ hội phát triển