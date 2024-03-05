Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa nhà văn phòng Arlo
- Ngách 1, Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Mô tả công việc
- Kiểm tra mail, hộp thư, tin nhắn FB, Zalo…, xử lý thông tin và phản hồi khách hàng
- Bán hàng, tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ (trực tiếp, gián tiếp)
- Quản lý, vận hành các trang bán hàng của Công ty trên các sàn TMĐT, fanpage
- Theo dõi đơn hàng giao cho khách, xử lý phát sinh với đơn vị vận chuyển
- Xây dựng nội dung, hình ảnh sản phẩm, đăng bài, đẩy bài trên các trang online, các trang thương mại điện tử
- Lập kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng tiềm năng
- Thống kê, báo cáo công việc hàng tuần, báo cáo khi phát sinh
- Các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
- Tốt nghiệp CĐ trở lên, chuyên ngành Marketing, Báo chí, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành có liên quan
- Kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng ở vị trí tương đương
- Giao tiếp tốt, chăm chỉ, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
- Nghỉ chiều T7, CN
- Lương, thưởng tháng 13, các ngày lễ tết, chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty
- BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước
- Được cung cấp công cụ, dụng cụ làm việc
- Chiết khấu khi sử dụng sản phẩm của Công ty
- Nhiều cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
