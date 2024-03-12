Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Replus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Replus
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 08, Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
● Tư vấn, giới thiệu sản phẩm văn phòng và dịch vụ văn phòng đến khách hàng;
● Giải đáp thắc mắc cho khách hàng nếu có;
● Phối hợp với đội nhóm để thực hiện chỉ tiêu chung;
● Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là lợi thế;
● Có Laptop cá nhân;
● Cởi mở, năng động, có đam mê với công việc, giao tiếp tốt;
● Ưu tiên những ứng viên có Tiếng anh giao tiếp;
Tại Công Ty Cổ Phần Replus Thì Được Hưởng Những Gì
● Lương cứng từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/ tháng (gồm lương cứng + hoa hồng +
thưởng);
● Chế độ khác theo quy định của Công ty.
● Tham gia các buổi đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn; các kỹ năng liên quan;
● Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, siêu trẻ trung, năng động và hiện đại;
● Văn phòng sang - xịn - mịn với hệ thống Coworking Space đầy đủ tiện nghi;
● Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát… do Công ty tổ chức;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Replus
