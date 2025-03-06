Tuyển AI Engineer Công ty TNHH Grooo International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

Phát triển và triển khai hệ thống Retrieval-Augmented Generation (RAG) để tối ưu hóa độ chính xác, cập nhật thông tin động cho các Large Language Models (LLMs).

Thiết kế và tối ưu hóa kiến trúc RAG sử dụng LangChain, LlamaIndex để tích hợp với vector databases (Chroma, Weaviate, Pinecone).

Xây dựng pipeline xử lý dữ liệu, trích xuất, indexing và truy vấn tài liệu từ các nguồn dữ liệu doanh nghiệp (SQL, NoSQL, API, PDF, Email, Knowledge Base...).

Tích hợp LLMs vào các ứng dụng doanh nghiệp, xây dựng các giải pháp như chatbot nội bộ, trợ lý AI tự động hóa quy trình.

Tối ưu hóa hiệu suất LLMs inference sử dụng quantization, model compression, vLLM, FasterTransformer để giảm chi phí vận hành.

Kết nối các mô hình AI với cơ sở hạ tầng hiện tại của doanh nghiệp qua API và hệ thống microservices.

Theo dõi và tối ưu độ chính xác của hệ thống RAG bằng cách cải tiến retrieval pipeline, ranking model, query rewriting.

Phối hợp với các nhóm sản phẩm, backend, data để tích hợp LLMs vào workflow hiện tại.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm AI prompting.

Thành thạo các công cụ LangChain, LlamaIndex, hiểu về prompt engineering, embedding search, chunking strategy.

Có kinh nghiệm làm việc với 1 trong các vector databases như Chroma, Weaviate, Pinecone.

Có kinh nghiệm triển khai hệ thống chatbot & tích hợp hệ thống với OpenAI.

Biết sử dụng Docker, Kubernetes, CI/CD pipelines để triển khai AI models ở môi trường production là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Grooo International Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ & lương hấp dẫn

Thưởng lương tháng 13

12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ ốm mỗi năm

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước

Phụ cấp tuyệt vời (ăn trưa, gửi xe, sinh nhật, happy hours....)

Đánh giá lương một lần mỗi năm dựa trên hiệu suất và đóng góp của nhân viên

Câu lạc bộ thể thao: câu lạc bộ chạy bộ, câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ bóng đá...

Tinh thần cởi mở thực sự. Mọi người đều được tôn trọng, bạn có quyền tự do theo đuổi và đạt được mục tiêu của mình

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Grooo International

