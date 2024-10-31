Tuyển Backend Developer Tập đoàn FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tập đoàn FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 31/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Tập đoàn FPT Pro Company

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập đoàn FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn FPT Pro Company

Tập đoàn FPT Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

