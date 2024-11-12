Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 Tòa Nhà Rainbow KĐT mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Phát triển và duy trì các ứng dụng BackEnd sử dụng Java và Spring Boot.
Thiết kế và triển khai các cơ sở dữ liệu hiệu quả và bảo mật trên Oracle, MySQL và MongoDB.
Tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng và giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp.
Làm việc chặt chẽ với các nhóm FE, PM, BA, Tester và DevOps để đảm bảo tích hợp liền mạch và hiệu quả.
Đóng góp vào thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống.
Hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên ít kinh nghiệm hơn trong nhóm.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với Java và Spring Boot.
Thành thạo trong việc thiết kế và làm việc với cơ sở dữ liệu Oracle, MySQL và MongoDB.
Có kinh nghiệm với AWS và các dịch vụ liên quan.
Hiểu biết về các nguyên tắc lập trình sạch và tối ưu hóa hiệu suất.
Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống phân tán và Microservices là một lợi thế.
Khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và trong môi trường nhóm năng động

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm: Thưởng tháng lương 13 + thưởng Tết ( theo hoạt động kinh doanh công ty )
Đánh giá tăng lương 02 lần/ năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Thưởng các dịp lễ Tết: 30/4, 2/9, Tết dương lịch
Team Building, du lịch trong và ngoài nước 1- 2 lần/ năm và nhiều sự kiện nội bộ trong năm như: YEP, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3; Thi đấu Bi-a, Bóng đá,..
Văn phòng làm việc sáng tạo với nhiều tiện ích như: Lò vi sóng, Tủ lạnh, khu Pantry,...
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành
Làm việc hướng mục tiêu, được chủ động đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong công việc.
Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Tham gia vào các dự án với các đối tác lớn ở nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Rainbow, khu đô thị mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

